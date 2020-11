Bergsma mist goud op 10 km na een te laconieke wissel

Jorrit Bergsma wordt na afloop gediskwalificeerd vanwege een verkeerde wissel waarbij hij Talsma heeft gehinderd. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ineens is de Fries Marwin Talsma (22), die in een rechtstreeks duel slechts 0,38 seconde toegaf op Bergsma, de winnaar. Patrick Roest, die een goed begin moest bekopen met een traag slot, schuift met zijn 12.57,67 naar plek twee. Marcel Bosker (12.59,25) pakt brons.

Halverwege de race ging het mis voor Bergsma. Hij kwam vanuit de binnenbocht naast Talsma, stuurde naar buiten terwijl zijn jongere tegenstrever naar binnen stuurde. Er was net te weinig ruimte. Talsma, vorig jaar goed voor brons, moest een slag laten lopen en kwam even omhoog.

De regels zijn helder: wie van binnen komt moet voorrang verlenen en mag zijn tegenstander niet hinderen. Dus gaat er een streep door Bergsma’s tijd en titel.

De 34-jarige stayer heeft er de pest over in. Hij dacht zijn vijfde titel op rij te behalen, zijn zevende in totaal, eentje meer dan Sven Kramer, die met 13.10,09 zesde werd. En eentje meer dan Bob de Jong. Maar nee. ‘Tuurlijk, de buitenbocht heeft voorrang. En normaal probeer je er dan samen uit te komen, maar ik had niet voorzien dat Marwin zo snel naar binnen zou klappen’, moppert Bergsma. Hij neemt Talsma niets kwalijk, maar de scheidsrechters wel. ‘Ik hoopte op sportief verstand bij de jury.’

Zijn coach Jillert Anema gaat niet mee in de klaagzang van zijn pupil. ‘Je moet niet in die situatie komen’, is zijn vaststelling. Bergsma had scherper moeten zijn en een treffen met Talsma moeten vermijden. ‘Hij reed te gemoedelijk.’

Terwijl Bergsma het middenterrein af beent mag Talsma zichzelf - volgens de geldende coronaregels - de gouden medaille omhangen. Hij was al blij dat hij zijn persoonlijk record met ruim zeven seconden had aangescherpt, en kan met de plotse titel helemaal zijn geluk niet op. ‘Geweldig’, zegt hij met een brede lach. ‘Het liefst win je natuurlijk op tijd en niet dankzij een diskwalificatie, maar ik ga hier toch heel erg van genieten.’

Het had niet veel gescheeld of Talsma had de NK helemaal niet mogen rijden. Hij is lid van Team Frysk, een ploegje zonder officiële status bij de KNSB, en amateur. De uitzonderingen voor topsporters in deze tijden van corona gelden niet voor hem. Thialf is als topsportlocatie eigenlijk alleen open voor schaatsprofs, maar vorige week zegde minister Tamara van Ark toe dat ook gekwalificeerde amateurs welkom zouden zijn op de NK.

De uitzondering gold voor de NK afstanden en een trainingswedstrijd de week ervoor. Of hij ook mee mag doen aan het NK allround over drie weken, weet Talsma niet.

Ondertussen traint hij met Team Frysk in Leeuwarden, waar ze afspraken hebben kunnen maken met de ijsbaan. Ze mogen er in groepjes van vier, op anderhalve meter van elkaar, het ijs op, legt Talsma uit. Hij kijkt er monter bij. ‘Ik ben al lang blij dat we kúnnen trainen.’