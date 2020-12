Berghuis wil wel, maar hij deelt mee in de Rotterdamse malaise

Lovro Majer (10) heeft gescoord voor Dinamo Zagbreb, 2-0. Feyenoord weet zich verslagen. Beeld EPA

Het is niet dat hij zich verstopt. Steven Berghuis blijft de bal vragen aan de rechterkant, in de middencirkel, soms zelfs op links. Maar de magie lijkt even verstopt geraakt in het linkerbeen. En dan is de aanvoerder van Feyenoord maar een gemiddelde voetballer in plaats van een begiftigde voortrekker met een superieure trap. Soms wordt hij zelfs een gevaar voor de eigen ploeg als hij ineens met twee benen inglijdt op een tegenstander met het risico op een rode kaart. De schouders gaan hangen, het hoofd zakt naar beneden en niemand die hem uit de put trekt, want alleen coach Dick Advocaat buldert wat langs de kant.

De afhankelijkheid van Feyenoord van Berghuis is al vaker aangehaald en deed ook gisteravond thuis tegen Dinamo Zagreb weer opgeld. Feyenoord verloor met 0-2, maar doordat Wolfsberger won bij CSKA Moskou is een overwinning op bezoek bij Wolfsberger volgende week genoeg om te overwinteren in een voorwaar niet al te zware poule.

Geen onmogelijk opgave, het Oostenrijkse provincieclubje won weliswaar ruim in de Kuip (1-4) maar met bizar veel arbitrale hulp, wat dat betreft zat het Feyenoord tegen de Kroatische opponent gisteravond overigens ook niet echt mee. Maar het kon in aanvallende zin helemaal niets uitrichten. ‘Het gaat niet vanzelf bij ons,’ zei coach Advocaat op zijn tong bijtend om zijn ploeg niet af te branden.

Dat lag zeker niet alleen aan Berghuis. Hij had onvoorstelbaar weinig steun van de mannen om hem heen, waarvan er een nog een jongetje is en anderen eeuwig jongensachtig lijken. Doordat spits Jørgensen geschorst was, moest buitenspeler Linssen weer in de spits spelen, maar hij viel na een vruchteloos half uur uit met spierklachten. Voor hem kwam de nog frêle pas 18-jarige Bannis, terwijl linksbuiten Narsingh wederom geen greintje zelfvertrouwen uitstraalde. Het middenveld had het veel te druk met zichzelf om de voorwaartsen te ondersteunen.

Feitelijk is dat niet echt iets nieuws. Maar Berghuis deelt de laatste weken geregeld flink mee in die malaise, waar hij bij het Nederlands elftal juist een grootse vorm liet zien. Ballen sprongen tegen Dinamo geregeld van zijn linkervoet wat voor de aanvaller moet voelen alsof hij ineens niet meer met mes en vork kan eten. Tot schoten of voorzetten kwam hij niet of nauwelijks, althans niet met zijn voeten. Wel eenmaal met zijn hoofd in de zeventigste minuut toen hij de bal voor de voeten van Bannis kopte, maar die maaide er hopeloos langs. Het bleek de enige echte kans voor Feyenoord, ook Dinamo kreeg er niet veel, maar benutte er twee van de drie.

Dinamo kreeg een strafschop op dubieuze gronden in blessuretijd van de eerste helft. Advocaat was er na afloop link over, net als over de overige beslissingen van de Britse arbiter Kavanagh. ‘We kregen niets mee. Zo’n Brit gaat op het vasteland ineens heel streng fluiten.’ Tegelijkertijd hekelde hij zijn centrumverdediger Spajic die naar de kant ging met duizelingen en een hoofdwond na een kopduel terwijl hij van Advocaat in het veld had moeten blijven liggen, want dan had hij Botteghin nog kunnen inbrengen als vervanger. Dinamo profiteerde van de overtalsituatie. Aanvaller Kastrati zag zijn schot nog gekeerd worden door Feyenoord-doelman Marsman, maar kreeg zomaar een strafschop van Kavanagh toen hij ging liggen na een duel met Kökcü. Spits Petkovic benutte de buitenkans koelbloedig.

Spajic keerde na rust niet terug. Het totaal aantal blessuregevallen komt daarmee op negen terwijl naast Jørgensen ook back Nieuwkoop ontbrak door een schorsing. Ook dat helpt uiteraard niet mee.

Feyenoord moest kort na rust direct de volgende tegenvaller incasseren toen de getalenteerde dribbelaar Majer na een doortastende aanval en een draai om zijn as de 0-2 aantekende. Even leek Feyenoord te ontsnappen vanwege mogelijk buitenspel, maar het doelpunt werd alsnog terecht toegekend.

Feyenoord noteerde pas na een klein uur de eerste doelpoging via een kopbal van Senesi, maar ook daarna ontbrak de overtuiging.

Advocaat overschatte de ervaring en klasse van Dinamo schromelijk toen hij na afloop constateerde: ‘Je speelt tegen een uitstekende ploeg met internationals die weten wat er gevraagd wordt.’

Wel had hij gelijk over het gebrek aan slimheid en doortastendheid van zijn eigen ploeg. ‘Het enige positieve is dat er niemand is weggestuurd. We moeten volwassener worden. En hopelijk hebben we volgende week de scheidsrechter een keer mee.’

Net zo belangrijk zal het zijn dat Berghuis weer in goeden doen geraakt. Advocaat hield daar wijselijk zijn mond over.