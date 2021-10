Beperkte Nederlandse deelname op WK baanwielrennen

Het succesvolle duo Jan-Willem van Schip (l) en Yoeri Havik, onlangs goed voor EK-goud op de koppelkoers, mag niet deelnemen aan het WK in Roubaix. Beeld EPA

Eén wedstrijd werd afgeblazen en mede door de coronapandemie lukte het Nederland, Australië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland niet naar de andere drie in Hongkong, Rusland en Colombia te gaan.

Officieel zouden de vier landen van 20 tot en met 24 oktober daarom helemaal niet aan de WK in Roubaix mogen deelnemen. De stad nam in augustus de organisatie over van de Turkmeense hoofdstad Asjchabad, omdat Turkmenistan een wielerevenement tijdens de coronapandemie bij nader inzien geen goed idee vond. Het WK is overigens niet buiten op de iconische wielerbaan waar de ereplaatsen van kasseienmonument Parijs-Roubaix worden verdeeld, maar in de moderne binnenbaan ernaast.

Dispensatie

De UCI heeft de landen die niet voldeden aan de ‘Nations Cup-regel’ dispensatie verleend op tal van de in totaal 22 WK-onderdelen – elf bij mannen en vrouwen. Zonder Nederland en Groot-Brittannië zou het WK flink in waarde dalen, lijkt daarbij de motivatie. Niettemin mag de Nederlandse vrouwenploeg die vorige week met een wereldrecordtijd Europees kampioen werd op het onderdeel teamsprint, daar niet een wereldtitel aan toevoegen. Ook komen er geen Nederlandse vrouwen uit op de onderdelen ploegenachtervolging, individuele achtervolging, afvalkoers en 500 meter tijdrit. Wel mogen Kirsten Wild en Amy Pieters hun wereldtitel op het onderdeel koppelkoers verdedigen.

Dezelfde dispensatie geldt voor het vlaggenschip van het Nederlandse baanwielrennen, de teamsprintploeg bij de mannen. Onder aanvoering van Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen werden de teamsprinters de afgelopen drie jaar wereldkampioen. Dit jaar maakten ze in Tokio hun favorietenrol waar en wonnen olympisch goud.

Lange discussies

Een ander sterk mannenteam bestaande uit Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, die deze maand in het Zwitserse Grenchen Europees kampioen op de koppelkoers werden, ontbreekt wel. Nederlandse mannen ontbreken ook op de onderdelen ploegenachtervolging, individuele achtervolging en afvalkoers. ‘We hebben lange discussies gevoerd met de UCI’, verklaarde directeur Thorwald Veneberg van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Hij dacht dat een EK-titel voldoende reden voor dispensatie zou zijn. ‘Maar ze houden vast aan hun standpunt.’

De Britse ploeg lijkt een succesvolle clementiecampagne te hebben gevoerd. Op de 22 onderdelen komen alleen geen renners uit Groot-Brittannië in actie op de kilometer tijdrit bij de mannen en de 500 meter bij de vrouwen.