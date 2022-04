Benzema verpest schitterende comeback van Chelsea

Spelers van Chelsea vieren het doelpunt van Marcos Alonso dat later werd afgekeurd tijdens de kwartfinale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea. Beeld AFP

Soms zijn comebacks in het voetbal oneindig mooi. Real Madrid - Chelsea, in de kwartfinales van de Champions League, was driftig op weg naar de status van onwaarschijnlijke terugkeer. Maar bij de wederopstanding van Chelsea ontbrak de voltooiing van het kunstwerk, mede omdat Real Luka Modric en Karim Benzema heeft.

Wie anders dan de Fransman Karim Benzema, in de vorm van zijn leven, maakte in de 96ste minuut, in de verlenging dus, de 2-3, beslissend na de 1-3 van Londen. Hij kopte een perfecte voorzet van Vinicius via de grond achter doelman Mendy, waarbij de tot dan uitblinkende verdediger Rüdiger uitgleed.

Maar wat was Chelsea dichtbij de sensatie, toen het 0-3 stond in Madrid, toen Real geslagen leek, toen Toni Kroos boos naar de kant verdween omdat trainer Ancelotti hem inruilde voor de tiener Camavinga. Toch was het uiteindelijk weer deels de avond van de dertigers. De 34-jarige Benzema, met zijn twaalfde goal in de Champions League, en de 36-jarige Modric, sieraad onder de middenvelders.

Eigenlijk lag Real al op de grond dinsdag, figuurlijk dan. Bijna was Real al geslagen, toen Luka Modric vanaf links een pass van de buitenkant van de voet liet vertrekken van ongekende schoonheid. Een toverbal zoals vrijwel alleen de wereldvoetballer van het jaar in 2018 die kan geven, meteen op de schoen genomen door de net ingevallen Rodrygo. Toen was het dus 1-3 en was alles over twee duels gelijk, in een tweede helft van ongekende spanning en schoonheid. Snel aanvalsspel, kansen, wisselend spelbeeld. Chelsea was veel beter, in het eerste uur zeker, Real koesterde de oprispingen.

Chelsea, houder van de Europese beker, had thuis met 3-1 verloren van Real Madrid, de recordkampioen met Benzema op drift, de spits die zoveel indruk achterliet in de vorige ronde tegen Paris Saint-Germain en tevens dankzij drie doelpunten in Londen. Dat moest toch genoeg zijn?

Hoe anders liep het in Estadio Bernabéu, waar Chelsea fantastisch speelde, met volle passie, met geweldige druk naar voren, in een duel met veel overtredingen. Het elftal van de Duitse trainer Thomas Tuchel blies de Spanjaarden in feite van het veld en was gewoon niet te houden. Voor rust viel de 0-1 van Mount, met een schitterend schot buiten bereik van doelman Courtois. Snel na rust was het 0-2, door een kopbal van Rüdiger. Daarmee was de stand over twee duels gelijk getrokken, en uitdoelpunten tellen in dergelijke gevallen niet meer dubbel sinds dit seizoen.

De 0-3 viel zelfs twee keer, waarbij de eerste treffer werd afgekeurd, omdat Alonso voordat hij de bal schitterend inschoot lichtjes met de rechterhand raakte. In aanvallend opzicht geldt dan altijd hands. Het was uitstel van verder onheil voor Real, dat totaal werd overlopen, met een mooie solo van Werner voor 0-3. Chelsea kreeg genoeg kansen, ook in de verlenging, van invaller Ziyech, Havertz en Jorginho, maar een doelpunt bleef uit. Real juichte het laatst, op deze voor Spanje zo mooie avond in de Champions League.

Want ook de andere halve finale van dinsdag verliep sensationeel, door de uitschakeling van favoriet Bayern München door het relatief kleine Villarreal, dat kort voor tijd 1-1 maakte via Chukwueze, de invaller voor de Nederlandse aanvaller Danjuma. Die had de 1-0 van vorige week gemaakt. Bayern was op voorsprong gekomen door Lewandowski. Villarreal, vorig seizoen winnaar van de Europa League, bereikte voor de tweede keer in de historie (na 2006) de halve finales van het belangrijkste toernooi.