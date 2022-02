Benfica - Ajax, mede mogelijk gemaakt door de portemonnee van Poetin

Ook de aantrekkelijke wedstrijd Benfica - Ajax werd mede mogelijk gemaakt door Gazprom, een Russisch staatsbedrijf dat de afgelopen tien jaar diep in het Europese voetbal is doorgedrongen. Gazprom is een grote sponsor van de Champions League, sinds 2012.

De viering van het jubileum zal dit jaar wel niet doorgaan. Televisiekijkers hebben het aan Gazprom te danken dat rondom wedstrijden in de Champions League al jarenlang irritante reclamespots worden getoond, ondersteund door het eerste pianoconcert van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, ingeleid met wat maten uit De notenkraker. Tsjaikovski, een Rus, staat bekend als het ‘genie van de emoties’. Of we met onze emoties maar zoveel mogelijk gas willen kopen.

Gazprom is overal. Het bedrijf ondersteunt behalve de Champions League drie clubs (Schalke 04, Rode Ster Belgrado en Zenit Sint-Petersburg), het EK inclusief voorronden, de wedstrijd om de Europese Super Cup, de jeugdcompetitie van de Uefa en de Champions League van het futsal.

Jaarlijks betaalt de sponsor 40 miljoen euro aan de Uefa. Dit alles - het staat op de gelikte site - onder het motto ‘Football for Friendship’. Gazprom presenteert zich als een weldoener die zich sterk maakt voor ‘het beste in voetbal’ en eerlijkheid, tolerantie en internationaal begrip propageert. Het staat er echt. Vorig jaar verlengden de Uefa en Gazprom het contract tot 2024.

Een betrouwbare partner, noemde de Uefa de sponsor handenwrijvend, en een ‘actief lid van de internationale voetbalgemeenschap’. Intussen werd de kaviaar naar binnen gestouwd en plopte de champagne. Kort tevoren was het hoofd van de raad van bestuur van Gazprom, Alexander Djoekov, toegetreden tot het hoofdbestuur van de Europese bond.

De zegetocht van Dick Advocaat, met een landstitel waarmee Zenit de hegemonie van de clubs uit Moskou doorbrak en met winst van de Uefa Cup, werd financieel mogelijk gemaakt door Gazprom. De zichtbare kroon is de Gazprom Arena in Sint-Petersburg die in 2017 in gebruik werd genomen.

Ik was er toevallig een paar jaar geleden en nam me voor om zulke even megalomane als sfeerloze betonbakken de rest van mijn leven te mijden. Dat de finale van de Champions League dit seizoen aan Sint-Petersburg werd toegewezen, kon als een royale geste van de Uefa worden beschouwd, een publiek bedankje voor al die gulheid.

Het was misschien wat vreemd, Russisch gasgeld dat in het Europese voetbal wordt gepompt, maar vragen werden jarenlang nauwelijks gesteld. Oliegeld, maffiageld, gasgeld: geld is geld.

In de tv-serie De waarde van de aarde van Twan Huys ging vorig jaar een van de afleveringen over de wereld van het gas. De titel, De portemonnee van Poetin, werd ontleend aan een uitspraak van een Nederlandse journalist die al jaren in Rusland woont, Derk Sauer. Wat dat betekent, drong pas deze week door. Sponsorgeld werd bloedgeld.

Het voetbal reageerde snel, de druk werd te groot. De finale van de Champions League werd Sint-Petersburg ontnomen en verplaatst naar Parijs, Schalke werkte Gazprom er als sponsor uit. Na een oproep van de Europese Unie schakelde de Uefa juristen in om het contract met Poetins portemonnee op te kunnen zeggen.

Woensdag kwam Benfica in het duel met Ajax verdiend op gelijke hoogte door een doelpunt van Roman Jaremtsjoek. Dat was mooi, want het bood de aanvaller uit Oekraïne in Lissabon de kans om zijn shirt uit te trekken en de boodschap op zijn ondershirt te tonen: een drietand, symbool in het wapen van zijn land.

De regisseur van dienst deed er alles aan om het buiten beeld te houden. Dit was een no-goarea. Zo rolt de Uefa. Om de betrouwbare partners niet voor het hoofd te stoten moeten de deksels op de beerputten blijven.