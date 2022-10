‘Ben jij David? Dan moet jij dé David zijn’, zei Maradona in 2005 op bezoek bij Ajax

Diego Maradona in 2005 in de Amsterdamse Arena met zijn neefje Thiago. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij de portier in de Arena melden zich op zondag 31 juli 2005 drie Argentijnse mannen. Of ze naar binnen mogen. De portier belt naar het kantoortje van David Endt, de Spaanssprekende teammanager van Ajax, want hij kan niet zomaar toestemming geven. Endt wandelt naar de ingang. ‘Hé, Diego Maradona.’ De oud-voetballer is in gezelschap van twee bewakers.

Ajax speelt het Amsterdam Tournament, met Boca Juniors als deelnemer, waarvan Maradona dan net vice-voorzitter is. Drie kwartier praat Maradona met Endt in diens kamertje, waar het naar voetbal ruikt. ‘Ik was toevallig vroeg in het stadion. Het moet een speling van het lot zijn geweest. Al zoemde het nieuws wel rond, dat hij naar het toernooi zou komen.’

Ze praten gemoedelijk. De bewakers staan bij de deur. ‘Ben jij David? Dan moet jij dé David zijn’, is de mooiste zin van de voormalige voetballer die Endt zich herinnert. En: ‘Ik heb veel over je gehoord.’ Maradona heeft van Argentijnse spelers bij Ajax begrepen wat Endt, meer dan een taalvirtuoos, voor zijn landgenoten doet, hoe hij ze op weg helpt in een andere voetbalcultuur en wegwijs maakt in een nieuwe stad. Endt neemt het ingelijste portret van Maradona uit de krant El Grafico van de muur en laat het signeren door de meester zelf. ‘We waren als broers.’ Ze zijn allebei klein, gedrongen, getooid met een bos krullen. ‘Ik heb hem een keer of twaalf zien voetballen in het echt, vooral tijdens het WK van 1990 in Italië.’

Anekdotiek over Maradona

Maradona, bijna twee jaar geleden overleden, is volgens menigeen de beste voetballer aller tijden. Hij was dus sowieso de beste ooit van Napoli. Het stadion in Napels, waar Ajax volgende week de tweede onderlinge wedstrijd voetbalt in de groepsfase van de Champions League, draagt zijn naam. Elk verhaal over Napoli draait binnen korte tijd uit op anekdotiek over Maradona, die in 2005 op de tweede dag het toernooi in Amsterdam bezoekt. En na de avondwedstrijd tegen Ajax (1-0 voor Boca) wil hij zelf even voetballen.

Endt: ‘De materiaalmannen wilden hem eerst geen bal geven, want dan zou die misschien kwijtraken. Ik zei: kom op, de koning van het voetbal staat op het veld. Hij wil een balletje trappen. De Arena had nog een gracht. Ik weet nog dat ik de bal trapte met rechts en dat hij die zo controleerde. Een betere assist met rechts kan ik me niet herinneren.’ Henk Markerink, de toenmalige directeur van de Arena: ‘Het meeste licht was al uit, het stadion was vrijwel leeg. Er was eerst geen bal op het veld. Maradona deed trucs en voetbalde met zijn neefje. We hebben nog foto’s gemaakt, met het kleine gezelschap dat nog aanwezig was. Het duurde al met al misschien tien minuten, maar het was een historisch moment.’

Maradona logeert die dagen in een hotel bij Schiphol, mist de eerste speelronde van het toernooi, ruziet nog wat met de spelers van Boca omdat hij wil korten op de wedstrijdpremies. Hij laat zich toejuichen tussen de twee wedstrijden op zondag door, en maakt tijdens Ajax - Boca af en toe een wegwerpgebaar. Eén krant meldt dat hij scheldt op middenvelder Hedwiges Maduro, als die een overtreding maakt, hoewel de speler zich daarvan niets herinnert.

Andere landen extremer

Wendy Nagel is destijds zijn begeleider. Ze weet nog van de totale gekte, al verzekert Maradona haar dat het in andere landen extremer is. ‘Ik was overdonderd, terwijl hij vrij ontspannen was. Dit was nu eenmaal zijn leven, zei hij. Iedereen belde me, of ik foto’s en handtekeningen kon regelen. Ik moest wel lachen hoeveel moeite volwassen mannen, ook beroemde oud-voetballers van Ajax, deden om met hem op de foto te kunnen.’

Ze vertelt ook over een beoogd bezoek aan Cinema Paradiso, een Italiaans restaurant dat helemaal in gereedheid is gebracht voor de komst van de koning. ‘Het was lullig voor de koks. Ze hadden van alles voorbereid. Hij had geen zin, bleef in zijn hotel en ging met zijn neefje Thiago voetballen op de gang.’

Nooit zal ze de rit van het hotel naar het stadion vergeten. ‘Mensen stonden echt op het vertrek van de bus te wachten en reden op de Ringweg naar het stadion naast de bus met de spelers van Boca. Ze haalden halsbrekende toeren uit. Ze hingen uit de auto’s alsof god zelf in de bus zat.’

David Endt gaat nog in op een verzoek van Maradona om twee trainingspakken van Ajax te regelen. Eentje voor Maradona zelf, het andere voor zijn neefje. ‘Ajax was nogal zuinig. Ik heb de fanshop gebeld en de pakken zelf betaald. Dat maakte me niets uit. Ik voelde me weer even een jongetje.’