Beloftenteam kan groeispurt Ajax 1 niet volgen

Een typerend beeld voor Jong Ajax dit seizoen: Brian Brobbey mist oog in oog met PSV-doelman Youri Roulaux een enorme kans. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zijn ploeg heeft twee problemen, zegt Jong Ajax-coach Michael Reiziger in de catacomben van Ajax’ trainings- en opleidingscomplex De Toekomst. Een gebrek aan effectiviteit voorin, en een gebrek aan effectiviteit achterin.

Vorig seizoen werd Jong Ajax kampioen van de eerste divisie. Nu bivakkeert het beloftenelftal van ’s lands rijkste club op de achtste plaats. Het 2-2-gelijkspel zondagmiddag tegen Jong PSV is wat Reiziger betreft een blauwdruk van het seizoen. ‘Veel aan de bal, veel kansen creëren, maar niet meedogenloos zijn.’

Reiziger mist een hoop spelers, die zijn met de hoofdmacht op trainingskamp in Florida. Jong PSV, nummer 7 op de ranglijst, kampt met hetzelfde euvel. Reiziger: ‘Ach, de jongens die speelden, hebben allemaal al eens meegedaan.’

Reiziger is geen man van excuses. Terwijl er zo al drie te bedenken zijn waarom de prestaties van Ajax’ voorportaal minder zijn dan een jaar eerder. Spelers ouder dan 23 jaar mogen bijvoorbeeld vanaf dit seizoen niet meer meedoen in de beloftenteams. Reiziger: ‘Ach, vorig seizoen deed alleen doelman Kostas Lamprou meer dan zeven wedstrijden mee, voor de rest waren het vaak spelers die een keer meededen nadat ze terugkwamen van een blessure.’ Zijn ploeg is sowieso jonger en heeft minder profervaring. ‘Maar op een gegeven moment krijgen deze jongens vanzelf ervaring,’ vindt de oud-rechtsback van Ajax, AC Milan, Barcelona en PSV. ‘We zijn nu een tijdje bezig. Dan wil ik progressie zien. Opleiden is één ding, maar je bent topsporter. Een topsporter heeft maar een doel: de allerbeste willen zijn.’

Sterkere Eerste Divisie

Excuus drie is dat de eerste divisie simpelweg sterker lijkt te zijn geworden. ‘Gelukkig maar’, zegt de coach lachend. ‘Uitwedstrijden bij Sparta, Twente en Roda zijn echt belevenissen. Voor die jongens is zo’n entourage geweldig voor hun ontwikkeling. Ook uit de wedstrijden tegen die ploegen halen we te weinig. Dan spelen we om het leuke spelen. Dat is niet genoeg.’

De nadruk op resultaat zingt steeds meer door Ajax. Het blijkt ook uit het aankoopbeleid. Forse uitgaven worden niet meer geschuwd. Ook de jeugdploegen krijgen waar mogelijk externe injecties. ‘Dat maakt het in het begin iets moeilijker om een team te vormen’, zegt Jong Ajax-middenvelder Teun Bijleveld, die aanvoerder was tegen PSV. ‘Maar daar zijn we mee bezig.’

De 20-jarige Bijleveld mocht vorige week niet mee op trainingskamp met het eerste. Hij probeert aan teleurstellingen te wennen. ‘Je mag je er ook niet te druk om maken, want dan gaat het voetbal eronder lijden. Ik doe gewoon ontzettend mijn best en hoop dat het er nog van komt.’

Zijn contract loopt komende zomer af, al heeft Ajax een optie op nog een seizoen. Natuurlijk houdt Bijleveld in de gaten welke middenvelders er worden aangetrokken en voor welke bedragen. ‘Financieel wordt het in de voetbalwereld steeds gekker. Ajax wil de lucht in, meegaan met internationale topclubs. Er zijn echt veel goede spelers. Het positieve: van meetrainen met hen word ik alleen maar beter.’

Van Reizigers kampioensploeg heeft alleen Noussair Mazraoui een basisplaats in het eerste. Dani de Wit en Carel Eiting zitten vaak op de bank, de pas 16-jarige Ryan Gravenberch mocht mee naar Florida. Anderen blijven hangen bij Jong Ajax of zijn vertrokken naar clubs die in lager aanzien staan.

De lat bij het eerste, dat voor het eerst in dertien jaar de groepsfase van de Champions League overleefde, gaat rap omhoog, ziet ook Reiziger, basisspeler in het Ajax dat in 1995 de Champions League won. ‘Die stap is heel groot. Bij het eerste moet je er direct staan, er is zoveel kwaliteit. Het wordt steeds moeilijker die stap te maken.’

Denk je er bijna te zijn, dan staat er ineens weer een verse kracht voor je neus. Het overkwam spits Kaj Sierhuis, die inmiddels verhuurd is aan FC Groningen.

Teleurstellingen

Reiziger: ‘Een beloftenelftal is een elftal van teleurstellingen. Deze week waren er ook velen teleurgesteld dat ze niet meemochten naar Amerika. Schrikken we niet van. Er komen continu jongens terug die aan het eerste hebben geroken. Daar moet je mee dealen.’

En dan komen de overwinningen dus ook nog eens niet zo makkelijk bij Jong Ajax. Reiziger, vorig seizoen door zijn collega’s verkozen tot beste coach van de eerste divisie, ziet er vooral een uitdaging in zoveel mogelijk spelers bij het eerste te krijgen. ‘Daar gaat het om. We hoeven met Jong Ajax geen kampioen te worden. Maar je moet altijd de beste willen zijn. Dat wil ik zien. Telkens weer.’