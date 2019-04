Bellen met Willem Vissers in Turijn: ‘Het ademt hier topvoetbal’

Ajax tijdens de training in Turijn. Beeld BSR Agency

Ha Willem! Vanavond speelt Ajax de tweede kwartfinale van de Champions League tegen Juventus, na de 1-1 van vorige week. Voel je de spanning al, in Turijn?

‘Ja, dat voel je wel. Vooral gisteren bij de persconferentie, waar het heel druk was met ontzettend veel journalisten. En ze spelen vanavond in een schitterend stadion. Normaal ben ik niet zo van die moderne stadions, maar dit vind ik wel mooi, hoor, met die steile tribunes. Heel stijlvol, middenin de Alpen. Geweldig. Het ademt hier topvoetbal.’

Dan over de wedstrijd. Bij beide clubs is het onzeker of iedereen mee kan spelen. Kan dat de wedstrijd beïnvloeden, denk je?

‘Dat gedoe over die blessures speelt wel een rol, ja. Kan Frenkie de Jong meedoen bij Ajax en hoe is het met Cristiano Ronaldo? Allegri, de coach van Juventus, zei dat hij alleen maar topfitte spelers kan gebruiken. Anderen heeft hij niet nodig. Dus Chiellini en Mandzukic doen als gevolg daarvan niet mee.

‘Bij Ajax trainde De Jong gisteren wel mee, maar op het eind niet meer, toen de spelers nog wat afrondingsoefeningen gingen doen. Voor De Jong is dat ook niet zo relevant. Verder zegt zijn deelname aan de training alleen niet zoveel, omdat dat ene uurtje veel minder intensief is dan de wedstrijd van vanavond.

‘Maar het is wel een dilemma voor coach Erik Ten Hag, want De Jong heeft een hamstringblessure en als dat vanavond verergert, mist hij misschien de komende wedstrijden in de eredivisie. Stel je voor: vanavond verliezen in de Champions League en ook een van je beste spelers kwijtraken met het oog op het landskampioenschap. Dat is een lastige situatie.

‘Verder is Nicolas Tagliafico geschorst, maar Mazraoui kan wel op links uit de voeten en dan zal Veltman waarschijnlijk op rechts spelen. Dat zijn ervaren jongens, dus dat komt wel goed.’

Waar zit de zwakke plek van Juve, waar Ajax gebruik van moet zien te maken?

‘Die zwakke plek zag je vorige week eigenlijk al een beetje. Juventus is niet zo gewend dat een tegenstander snel druk zet, zoals Ajax dat doet, al kan Ajax dat niet de hele wedstrijd volhouden. Ze verstoren de opbouw van de tegenstander, vooral onder aanvoering van De Jong. Daar had Juve vorige week moeite mee. Ajax was beter, vooral in de tweede helft.

‘Allegri zei daarom dat het veel beter moet, wil Juve een resultaat neerzetten. Juventus heeft vanavond aan een 0-0 genoeg, dus ze zullen wat afwachtender spelen. Ook daar liggen kansen voor Ajax. Als het lang gelijk blijft en Ajax weet in de laatste minuten een goal te maken…’

En waar moet Ajax voor waken?

‘Ajax geeft altijd kansen weg en dat zal vanavond ook gebeuren. Dat is onvermijdelijk, zeker met een speler als Ronaldo aan de kant van de tegenstander. Hij heeft aan een enkel kansje genoeg, kijk maar naar die kopgoal van vorige week.

‘Daar moet Ajax voor opletten. Die Ronaldo is zo snel, zo behendig. Hij loopt zich makkelijk vrij en dan ligt de bal in het net. Je kunt je bijna niet voorstellen dat Ronaldo vanavond geen goal maakt. En dan zou het heel lastig worden, want dan moet Ajax er in ieder geval twee maken.’

Frenkie de Jong van Ajax maandag tijdens de training in aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Juventus in Turijn. Beeld ANP

Lastig, dus. Toch zou het een historische avond kunnen worden.

‘Zeker. Ajax heeft een kans. Ze staan niet voor niets in de kwartfinale van de Champions League. Ajax heeft dit seizoen genoeg bewezen. Ze hebben in uitwedstrijden nog niet verloren, hè, dit hele seizoen. Vanaf de voorrondes tot en met die uitwedstrijd tegen Real.

‘Een historische avond is het natuurlijk al. Het zou heel bijzonder zijn als een Nederlandse ploeg de halve finale haalt. PSV deed dat voor het laatst in 2005. Veertien jaar geleden! In de huidige financiële situatie in het topvoetbal is het toch uniek dat clubs als Ajax zich er nog tussen weten te vechten. De internationale voetbalwereld kijkt daar met bewondering naar, hoor. De Ligt en De Jong waren een paar jaar geleden nog niet zo bekend, maar dat is nu wel anders.

‘Na het afgelopen seizoen zie je dat Ajax weer in de schijnwerpers staat. Opeens doen ze weer mee op het wereldtoneel. Dat vind ik mooi om te zien. Ik hou van aanvallend, avontuurlijk voetbal. Sommigen zeggen dat dat tegenwoordig niet meer kan, maar Ajax straalt uit: kom maar op. En ze zijn er succesvol mee. We gaan zien wat het vanavond oplevert.’

