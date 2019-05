Bellen met Willem Vissers: ‘Dit Ajax is een sprookje’

Donny van de Beek viert zijn openingsgoal. Beeld AP

Als sportverslaggever praat je na een wedstrijd altijd na met de collega’s, je ziet de beelden terug. Hoe kijk je nu terug op de 1-0-overwinning van Ajax?

‘Natuurlijk is dat resultaat goed. Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat ze de finale halen, maar de kans is wel groot. Tottenham moet in Amsterdam twee keer scoren. Ze krijgen Son terug en ik sluit niet uit dat Kane er weer bij is, op de bank. Dat is ook wel nodig, want ze hadden gisteren geen scorend vermogen en nauwelijks kansen.’

‘Ajax zal gewoon op zijn eigen manier aan de halve finale in Amsterdam beginnen. Dominant, aanvallend. Dan zal er automatisch ruimte komen voor Tottenham. Daarom is het nog lang niet beslist. Son scoorde drie van de vier keer tegen Manchester City, dat is echt een opportunistische speler. Die gaat ongetwijfeld kansen krijgen tegen Ajax.’

Ajax heeft in de play-offs van de Champions League dit seizoen elke uitwedstrijd gewonnen: van Real Madrid, Juventus en nu ook van Tottenham Hotspur. Wat zegt jou dit?

‘Dat het ze niet echt uitmaakt of ze uit of thuis spelen. Ze zijn ook helemaal niet nerveus, ze beginnen gewoon te voetballen. Vanaf de aftrap namen ze gisteren het initiatief, er straalt plezier vanaf. Van Gaal zegt wel: het Ajax van vroeger was dominanter. Ja, maar dat was in de tijd dat er nog drie buitenlanders per ploeg mochten meedoen. Logisch dat Ajax in die tijd tot de beste clubs behoorde.

‘Natuurlijk kunnen ze nu geen hele wedstrijd domineren. Het zou absurd zijn als Schöne, Ziyech en Tadic dat kunnen tegen de grote clubs, de verzamelplaatsen van de beste spelers van Europa.’

De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport heeft het over een ‘realistisch’ Ajax: een ploeg die ‘voetbalt als in een droom’, maar zich ook kan aanpassen aan de werkelijkheid. Zie jij dat ook zo?

‘Het leuke van dit Ajax is dat ze niet alleen dominant zijn, maar ook goed kunnen verdedigen. De Ligt zei na afloop: het is heel normaal om al je ziel en zaligheid in die duels te leggen. Maar hoe hij, Veltman, Tagliafico en Blind alles in de strijd gooien, daarmee zijn ze een voorbeeld voor alle kinderen. Niet opgeven, altijd je best doen. En geconcentreerd blijven.

‘Dit Ajax speelt een mengvorm van mooi voetbal dat je in Europa bijna niet ziet, ook bij Barcelona niet. Dat is vooral op Messi gebaseerd: geef hem maar de bal en dan gebeurt er wat. Juventus deed dat ook met Ronaldo. Maar bij Ajax heb je tal van spelers die e en wedstrijd kunnen beslissen. Gisteren was dat Donny van de Beek.’

De Spaanse sportkrant Marca heeft het eens niet over De Ligt of Frenkie de Jong, maar tipt Real Madrid: haal Donny van de Beek binnen. Wat voor speler is hij?

‘Een ongelooflijk harde werker. Hij heeft echt diepgang. Neres en hij zijn spelers die ‘van de bal af bewegen’. Het probleem bij Ajax begin dit seizoen was dat iedereen de bal aan de voet wilde hebben. Maar je hebt ook spelers nodig die de diepgang zoeken, die ruimte creëren. Hij kreeg best wat kritiek omdat hij de kansen niet genoeg afmaakte, maar gisteren deed hij dat zeer koelbloedig.

‘Ik dacht eerst dat Van de Beek een wat betere versie was van Davy Klaassen, maar hij kan meer dan ik dacht. En het is een jongen met een goede instelling. Na afloop werd hem gevraagd: vind je het niet vervelend dat alle aandacht naar De Ligt en De Jong gaat? Hij zei: ik snap dat wel, zij hebben een geweldig seizoen. En ik doe mijn best.’

Denk je dat het succes van Ajax grote clubs aan het denken zet over hun beleid? Ajax speelt met een betrekkelijk goedkoop, grotendeels zelf opgeleid elftal.

‘Dat denk ik niet. Alle grote clubs hebben een goede jeugdopleiding. Maar omdat ze zo goed zijn is het moeilijk om jonge spelers te laten doorstromen. Kijk naar Chelsea, daar breekt maar heel af en toe iemand door. De topclubs hebben veel geld te besteden, ze hebben maar een doel: de Champions League winnen. En iemand als Matthijs de Ligt is nu ook 80 miljoen waard, denk ik. Want dat is het effect van deze prestaties: bij Ajax staat de etalage nu wagenwijd open.

‘Behalve Frenkie de Jong gaan er zeker nog wel een paar een transfer maken. De Ligt, Tagliafico misschien, Neres. Ziyech. Hoewel: het zou me ook niet verbazen als Ziyech nog een jaar blijft. De absolute top heeft zich nog niet voor hem gemeld en ik denk eerlijk gezegd ook dat hij niet bij zo’n club terechtkomt. Maar ploegen van het niveau Olympique Lyon en AS Roma zijn ook niet verkeerd. En dan kun je ook bij Ajax blijven. Als ik Ajax was, zou ik zeker proberen hem nog een seizoen te houden.’

Is het seizoen voor Ajax sowieso geslaagd als ze de Champions Leaguefinale bereiken?

‘Aan de ene kant vind ik van wel. Ik gaf ze vooraf nul procent kans om de finale te halen, dat heb ik ook opgeschreven. Op Twitter vindt iemand daarom dat de Volkskrant mij nu zou moeten ontslaan. Maar ik ben er hartstikke blij mee hoe ze presteren. De jeugdigheid, de aanvalslust. Dit Ajax is een soort sprookje.

‘Ik heb nog meegemaakt dat buitenlandse collega’s vroegen: wie zijn die De Ligt en De Jong eigenlijk? Op mijn oude dag is het heerlijk om zoiets als dit mee te maken. Toen Ajax 23 jaar geleden voor het laatst de finale speelde (in 1996, verlies van Juventus na strafschoppen, red.) zat ik nog niet eens bij de Volkskrant. Kun je nagaan.’

Maar is het voor fans van Ajax te verkroppen als hun club overal naast zou grijpen, ondanks het bejubelde spel?

‘Nou ja, de bekerfinale (zondag, red.) moeten ze sowieso winnen. Willem II zal echt wel gemotiveerd zijn en hier en daar een tik uitdelen. Maar die Ajacieden willen allemaal spelen, ze snakken naar een prijs. De vorige prijs dateert alweer van vijf jaar geleden, de meesten hebben met Ajax niks gewonnen. Maar als ze zondag verliezen en ze worden woensdag uitgeschakeld door Tottenham, dan liggen ze er binnen vier dagen in twee toernooien uit. Dat is oneerlijk, maar dat is sport. En ja, als ze finale wel halen en Messi loopt vier spelers van Ajax voorbij, dan moet je hem gewoon een hand geven.’