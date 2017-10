Bellen met Willem: 'Leuk hoor, IJsland op het WK, maar geen reet aan om naar te kijken'

Ha Willem, zullen we de wedstrijd van vanavond maar gewoon overslaan?

'Ben je gek? Alleen al voor Arjen Robben moet je vanavond gaan kijken. Die man heeft zo veel voor het Nederlandse voetbal betekend. Zoals ik ook al in mijn column schreef: 'Arjen Robben uit Bedum is een sieraad voor de Nederlandse sport.'



Oké, maar dat WK gaan we toch niet meer halen?

'Nee, daar geloof ik ook niet in. Ben graag bereid in wonderen te geloven. Maar we moeten niet overdrijven. 7-0 winnen van de Zweden? Er werd de afgelopen dagen verwezen naar de 8-1 tegen Hongarije in 2013. Daar stond toch echt een ander Oranje. Robin van Persie nam in die wedstrijd het record over van Patrick Kluivert.



'Tja, Van Persie is er niet meer bij. Er staat vanavond een ander Nederlands elftal opgesteld. En zelfs als de Zweden direct twee rode kaarten pakken, wordt het nog heel moeilijk.'