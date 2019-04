Bellen met Willem: ‘Een unieke dag in de Nederlandse voetbalgeschiedenis’

Virgil van Dijk en Vivianne Miedema. Beeld AP

Ha Willem, goed nieuws uit Engeland, de Nederlanders Virgil van Dijk en Vivianne Miedema zijn daar verkozen tot spelers van het jaar in de Premier League. Hoe bijzonder is dat?

‘Dat is heel bijzonder. Virgil van Dijk is pas de vierde Nederlandse man die de prijs ontvangt. Grootheden Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooij van Robin van Persie gingen hem voor. Allemaal aanvallers. Van Dijk is dus ook de allereerste Nederlandse verdediger die de prijs ontvangt.

‘Dat Vivianne Miedema tegelijk is verkozen tot speler van het jaar van de vrouwencompetitie maakt het helemaal bijzonder. Nog nooit kreeg een Nederlandse vrouw die prijs en het is ook nooit voorgekomen dat een man én vrouw uit hetzelfde land de verkiezing wonnen. Het is dus een vrij unieke dag in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.’

De verkiezing van Virgil van Dijk is geen verrassing voor kenners, was het inderdaad zo vanzelfsprekend dat hij de prijs zou pakken?

‘Over het algemeen zie je dat dit soort prijzen vaak naar aanvallers gaat. Het zijn altijd de Ronaldo’s, Messi’s en Kaka’s. Met hun acties en doelpunten spreken zij de mensen het beste aan. Voor een verdediger zoals Van Dijk is het een stuk moeilijker op te vallen.

‘De clubs in de Engelse competitie besteden enorm veel geld aan de allerbeste aanvallers zoals Lukaku of Aguero. Als er dan plotseling een grote Nederlander de verdediging van Liverpool komt versterken en binnen anderhalf jaar de beste speler van de competitie wordt, is dat wel heel bijzonder.’

Van Dijk is de enige verdediger van alle Europese competities die dit seizoen nog niet werd voorbijgedribbeld door een tegenstander. Hoe goed is hij?

‘Zijn statistieken liegen er niet om. Hij heeft fantastische cijfers. Van Dijk is heel belangrijk voor zijn club Liverpool. Ze doen nog mee voor het kampioenschap in de Premier League en zijn ook nog in de race in de Champions League. Liverpool had in voorgaande seizoenen een zwakke verdediging. Na Van Dijks komst werd het een van de beste van de competitie.

‘Van Dijk heeft in zijn carrière altijd gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Als jonge speler was hij klein en moest hij altijd vechten voor zijn plek. Uiteindelijk ging hij naar FC Groningen om uiteindelijk de overstap te maken naar Celtic in Schotland. Dat deed hij omdat hij uiteindelijk in Engeland wilde spelen. De Schotse competitie lijkt op de Engelse, maar dan wat slechter.

‘Dat was heel verstandig. Daardoor is hij aan de top gekomen. Maar ik denk niet dat Liverpool zijn eindstation is. Er ligt nog wel een grote transfer in het verschiet. Naar Spanje, bijvoorbeeld Barcelona of Real Madrid. In Engeland heeft hij de absolute top al bereikt.

‘Men prijst Van Dijk ook om zijn mooie persoonlijkheid. Hij is een publiekslieveling bij de supporters van Liverpool. Toen ik laatst een wedstrijd van de club keek, hoorde ik het hele stadion hem toezingen.’

Waar Van Dijk koos voor de weg van de geleidelijkheid is de andere publiekslieveling Vivianne Miedema juist heel snel uitgegroeid tot een ster.

‘Ja. Ze is met haar 22 jaar nú al een fenomeen. Met Arsenal werd ze kampioen van de Premier League en is ze voorlopig ook topscorer van de competitie. Eerder speelde ze ook al voor Bayern München. Als je al zo jong bij zulke grote clubs speelt en het zo goed doet, is deze verkiezing natuurlijk meer dan terecht.

‘Daarbij komt nog eens dat de vrouwencompetitie van Engeland de afgelopen jaren sterk is ontwikkeld. Eerder waren de vrouwencompetities in landen zoals Zweden en Duitsland aanmerkelijk groter, maar de Engelse topclubs investeren nu veel geld in hun vrouwenteams. De concurrentie voor Miedema was dus niet gering.’

Het lijkt ontzettend goed te gaan met het Nederlands voetbal: Ajax staat in de halve finale van de Champions League, grote talenten zoals Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong breken door en nu krijgen Miedema en Van Dijk deze prijs. Is een gouden tijd voor het Nederlands voetbal aangebroken?

‘Het is lange tijd erg slecht gegaan met het Nederlands voetbal. Je kan veel verhalen schrijven over de crisis en hoe je het moet oplossen, maar op dit moment gaat het inderdaad gewoon hartstikke goed.

‘Nederland is wel heel afhankelijk van talent. Nu Miedema, Van Dijk en ook bijvoorbeeld De Ligt doorbreken, presteren ook onze nationale elftallen beter. Het gaat weer de goede kant op met het Nederlands voetbal.’