Bellen met Willem: Dolberg verkopen (voor 50 miljoen?!) is 'niet eerlijk tegenover de Ajax-supporters'

Willem, goedemorgen. De Telegraaf gelezen?

'Ja, ik zag het. 50 miljoen euro zou zijn geboden op Dolberg. Ik weet niet of het klopt, maar het zou zomaar kunnen. AS Monaco zwemt in het geld, zeker als ze de 18-jarige Kylian Mbappé nog verkopen aan PSG. Dat zou over een veelvoud van die 50 miljoen euro gaan.



'Bij Monaco speelt hetzelfde als bij Ajax. Goed gepresteerd in Europa - Monaco in de Champions League en Ajax in de Europa League - en vervolgens voor veel geld spelers kunnen verkopen.'



Marc Overmars zei na de recordtransfer van Davinson: 'Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan.'

'Er is een belangrijke vraag die onderbelicht blijft in dit soort zaken: wat wil de speler? Die vraag wordt weggemoffeld. Ik zou Dolberg aanraden om zeker nog een jaar in de eredivisie te blijven. Als hij echt zo goed is, dan is hij volgend jaar toch ook nog 50 miljoen waard?



'Maar ja, er spelen veel meer belangen. Er zijn zaakwaarnemers en ook vanuit de club zal er druk worden uitgeoefend op zo'n jonge speler.'