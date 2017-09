Bellen met Willem: 'Charmant dat grote namen niet te beroerd zijn ook neergang Oranje mee te maken'

Heeft dit Oranje wat te zoeken op het WK 2018 in Rusland?

We blijven wel gewoon het land dat in twintig jaar vierde, tweede en derde werd

'Met deze ploeg hebben we er niets te zoeken. Ik ben vooral teleurgesteld in spelers als Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum. Bij hun clubs doen ze het best goed, maar bij Oranje laten ze niets zien. Ze hadden een aanvulling moeten worden op de grote jongens als Robben en Wesley Sneijder, maar bij Oranje doen ze werkelijk alles fout. Daley Blind was redelijk, maar dat is natuurlijk niet genoeg.



'Aan de andere kant, als je je gewoon plaatst, kun je zomaar in een gunstige WK-poule terechtkomen. We blijven wel gewoon het land dat in twintig jaar vierde, tweede en derde werd. Het brons in Brazilië 2014 had ook niemand verwacht, maar je ziet wat er kan gebeuren als een goede trainer met een strijdplan naar een WK gaat. Dan kun je slijpen aan je ploeg en spelers kunnen zich ontwikkelen.'