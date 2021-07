Bellen met Louis. Het is de vraag of directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma dat durft

De mini-enquete op Twitter, met de vraag ‘Kom maar door met namen’, leverde een rijke variëteit op, in de zoektocht naar een bondscoach. Van: geen neuspeuteraar, open sollicitatie, geen Ajax-verleden, coach Zoran, een John de Mol-achtige afvalrace, Willem Vissers (‘die weet toch alles’), tot een groot scala aan echte trainers.

Louis van Gaal en Henk Fraser zijn het populairst qua Nederlanders, met Sarina Wiegman, Giovanni van Bronckhorst en Wim Jonk als gezonde rivalen, al vertrekt Wiegman na de Olympische Spelen naar Engeland en is Nederland nog niet toe aan deze revolutie: een vrouw als bondscoach bij de mannen.

Dan de buitenlanders. Veel genoemd: Arsène Wenger, werkzaam bij de Fifa. Zinédine Zidane, weg bij Real Madrid. Koploper is de Italiaan Antonio Conte, een vat buskruit langs de lijn, die afscheid nam van Internazionale, als trainer van Stefan de Vrij. Maar die buitenlandse clubtrainers zijn ontstellend duur. De KNVB kan de hele huishouding betalen met het salaris van Conte.

De vraag is ook of het verstandig is om een buitenlander te kiezen, nu meteen de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen volgt, op 1 september. Even rustig inwerken is geen optie. Al is er ook geen garantie dat het met een Nederlander goed afloopt tegen Haaland en zijn vrienden. Rudi Garcia, die met Memphis werkte bij Lyon, is ook meermaals geturfd. Hij is vrij, en universitair geschoold.

Het is best spannend, in elk geval, omdat er zo veel trainers zijn en omdat het zo verleidelijk is om met de gebruikelijke namen te komen. Bert van Marwijk. Werkt in de Emiraten. De lobby voor Henk ten Cate is altijd sterk. Hij was een paar jaar geleden bijna rond met de KNVB, toen de bond toch Ronald Koeman aanstelde. De vraag is ook: wat heeft die nou gepresteerd de laatste tien jaar, Ten Cate, buiten veel geld verdienen in de zandbak?

Louis van Gaal liet doorschemeren dat ze hem kunnen bellen. Zelf zal hij geen initiatief nemen, want dan lijkt het op een sollicitatie. Mannen met zijn status solliciteren niet. Het is de vraag of directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma durft te bellen, of hij dat überhaupt wil. Ik kan het hem aanraden, al is het vrijblijvend, voor een goed gesprek onder vier ogen. Van Gaal woont prachtig in Portugal en kent hele goede restaurants in de Algarve.

Maar ja: Nico-Jan Hoogma heeft Van Gaal de vorige keer ook niet gebeld. Hij vroeg Rijkaard, van wie hij eigenlijk vooraf al wist dat hij niet wilde. Hij vroeg Bosz, die vastzat bij Leverkusen (en nu bij Lyon) en tenslotte vroeg hij Frank de Boer. Die was vrij, dus die deed het. Achteraf, na de mislukking, stelt Hoogma dat De Boer toch niet zo’n baas was als hij dacht. Directeuren komen vaak vrij gemakkelijk weg met falen.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde, in één adem te noemen met Hoogma, gaat bijna met pensioen, dus die zullen we niet te hard afrekenen. Hoogma moet nu de goede keuze maken. Dat is een pittige klus. Het is bijna een concept voor een programma van John de Mol.