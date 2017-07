Bellen met Iwan: 'De Tour al beslist? Nee, ben je gek. Het is bloedspannend'

En iedereen is in vorm.

'Dat komt omdat al vroeg in het seizoen is bedacht: die renners hebben we nodig in de Tour, die renners in de Giro. Ze hebben een duidelijk plan. Per dag ook. Dan weer rijdt iedereen voor de bolletjestrui van Barguil, ook Michael Matthews. En de andere dag rijdt Barguil dan weer voor de punten die Matthews wil verzamelen in de strijd om de groene trui.'



'Het is ook een eigenwijze ploeg. Ze stuurden bijvoorbeeld Tom Dumoulin eerst naar de Giro. En dat shirt van Ramon Sinkeldam, de Nederlands kampioen, waar zo'n relletje om was: ook dat is een statement. Het wielrennen is te afhankelijk van sponsors. Dus die krijgen voorrang.'