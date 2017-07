Bellen met fotograaf Klaas Jan van der Weij: 'Ben je belazerd, je gaat toch niet voor me zitten?'

Klaas Jan! Op de foto die vrijdag in de krant is geplaatst, zien we Chris Froome een aanval doen op zijn concurrenten Romain Bardet en Rigoberto Urán. Je zat op de juiste plek.

'Het is mooi toeval, maar dat toeval loopt als een rode draad door mijn sportfotografie. Het was gisteren een lange dag, ik geloof dat we om 9 uur 's ochtends al op de berg waren. Dan begint het grote wachten, hè. Het was een mooi moment om een dutje van anderhalf uur te doen. Ik viel in een diepe slaap.'



'In die tijdsspanne eigen je je een stukje wegdek toe. Je bewaakt het als het ware. Ik stond uren in een afvoerputje - mijn koppie kwam net boven het wegdek uit - en had de Casse Déserte mooi op de achtergrond van de foto. Het lukte om iedereen uit mijn beeld te krijgen, totdat drie minuten voor de doorkomst van de renners een fietser met een accreditatie pal voor mijn neus ging zitten.'



'De Fransman in kwestie knikte vriendelijk toen ik zei dat hij in mijn beeld zat. Hij bleef gewoon zitten. Nou, toen ben ik even ontploft. Ik weet niet meer wat ik zei, iets in het Frans, Engels en Duits, maar in no time zat hij ergens anders.'



