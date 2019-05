Bellen met correspondent Patrick van IJzendoorn ‘Liverpool- Barcelona was een poëtische revanche’

Liverpools Georginio Wijnaldum na zijn derde doelpunt. Beeld AFP

Dag Patrick, een ongelofelijke Champions League-overwinning gisteren van 4-0 van Liverpool op Barcelona. Als Engeland-correspondent lees je alle nationale kranten, hoe reageren ze daar op deze wonderlijke winst?

‘De woorden schieten tekort. Mirakel, wonder, dat zijn woorden die veel worden genoemd. Er zijn maar weinig duels die zoveel hebben losgemaakt in Engeland. Het enige vergelijkbare moment dat ik kan bedenken was de finale van Manchester United – Bayern Munchen van 1999 waarin Manchester een 0-1 achterstand in de laatste seconden van de blessuretijd wist om te toveren in een 2-1 overwinning.

‘Liverpool was niet eens op volle kracht. Ze misten twee belangrijke spelers zoals Mohammed Salah. Zonder de beste spelers was de kans op zo’n wonder kleiner, maar toch is het gelukt. Liverpool staat wel bekend om haar fameuze European Nights. Thuis zijn ze ook enorm sterk en de sfeer in het stadion is uniek.

‘Het is dit jaar ook 30 jaar geleden dat de Hillsboroughramp plaatsvond in het gelijknamige stadion. Daarbij kwamen veel Liverpool supporters om het leven. Bij de club voelt het alsof ze het dit jaar allemaal doen voor de slachtoffers. Dat maakt deze overwinning heel bijzonder.

‘Voor Liverpool is het belangrijk dat er is afgerekend met een Spaanse club. Vorig jaar stonden de Engelsen ook al in de finale van de Champions League. Toen verloren ze met maar liefst 4-1 van Real Madrid. Er zit dus veel oud zeer. De finale wordt nu in Madrid gespeeld. Het is een poëtische revanche.’

De rivaliteit tussen Engelse clubs is ongekend groot. Van buitenaf lijkt de euforie in Engeland groot, maar gunnen alle Engelsen het Liverpool en de fans wel echt?

‘Ik twijfel of ze bij Everton, stadgenoot en grote rivaal van Liverpool, blij zijn met de overwinning. Toch zullen zij ook iets van trots moeten voelen, het is ten slotte ook hun stad. Het zijn buren. Ik denk dat zelfs de grootste Everton-fans stiekem wel gelukkig zijn dat Liverpool de finale heeft gehaald.

‘Het is overigens belangrijk voor het Engelse voetbal. Stel je voor dat de Spurs vanavond winnen, ik hoop zelf van niet, maar wie weet. Dan kunnen morgen Chelsea en Arsenal nog de finale van de Europa League halen. In dat geval hebben de Engelsen vier teams in de twee belangrijke Europese finales. Dat zou niet alleen bijzonder zijn, het is ook een opsteker in dit voor de Engelse slopende Brexit-jaar.

‘In de jaren 2008/2009 domineerden de Premier League-clubs Europa. De afgelopen jaren is het ingezakt. De macht ging naar Italië, Duitsland en vooral Spanje. Nu zie je de kentering. Toch zijn de Engelse clubs niet zo Engels als het lijkt. Het succes is geboekt met vooral buitenlandse trainers, en ook de Engelse spelers zijn in de minderheid bij de succesvolle clubs.’

Het succes van Liverpool is óók voor een groot deel te danken aan buitenlandse krachten. De overwinning van gisteren had nog een opvallend Nederlands tintje. Wijnaldum scoorde twee van de vier doelpunten en Virgil van Dijk deed belangrijk verdedigend werk.

‘Ja, en op de achtergrond heb je nog de assistent-trainer Pepijn Lijnders. Een belangrijke kracht naast de Duitse trainer Jürgen Klopp. De Nederlanders zijn enorm belangrijk voor Liverpool dit seizoen.

‘Dinsdagavond scoorde Wijnaldum natuurlijk twee enorm belangrijke doelpunten. Hij is enorm geliefd onder de Liverpool fans. Vooral vanwege zijn sympathieke karakter, hij heeft geen praatjes en staat met beide benen op de grond.

‘Het is toch vooral Virgil van Dijk die dit seizoen het verschil maakt. Hij is al verkozen tot speler van het jaar in de Premier League. Er zijn ook statistieken die laten zien dat sinds de komst van Van Dijk Liverpool veel meer punten per wedstrijd haalt. Je kunt dus zeggen dat hij de club aantoonbaar heeft verbeterd.

‘Overigens is het ook een beetje een Belgisch succes. De Belgische aanvaller Origi scoorde de andere twee doelpunten. Het succes van Liverpool komt dus uit de lage landen.’

Als Ajax vanavond de overwinning van vorige week tegen de Spurs weet te verzilveren en een finaleplaats haalt, zijn zij de tegenstanders van Liverpool. Hoe kijken ze daar tegen Ajax aan?

‘Dat zou zonder meer een bijzondere finale zijn. Allemaal oude herinneringen. Bij Liverpool zullen de ze terugdenken aan de wedstrijd van 1966. Toen verloor Liverpool uit in Amsterdam met 5-1. Voor de return zei de trainer toen dat ze wel met 7-0 van Ajax zouden winnen. Het werd 2-2.

‘Ook nu zal het niet makkelijk voor ze worden als de Amsterdammers doorgaan. Liverpool dacht in 1966 dat ze wel even zouden winnen van die kleine club. Maar bij Ajax deed toen ene Johan Cruijf mee. Nu is het ene Frenkie de Jong.’