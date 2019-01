Belgische WK-hockeyers in opspraak door mogelijke betrokkenheid in illegale weddenschappen

De Red Lions vieren de overwinning in Brussel (18 December 2018). Beeld BELGA

Het is niet uitgesloten dat de hockeyers zich eveneens schuldig hebben gemaakt aan illegale weddenschappen op wedstrijden tijdens het WK in India vorige maand. De Red Lions wonnen dat kampioenschap door in de finale het Nederlands hockeyteam te verslaan op shoot-outs.

Denis van Damme, woordvoerder van de Belgische hockeyfederatie KBHB, bevestigde dinsdagavond dat de Kansspelcommissie een onderzoek heeft ingesteld. ‘Ze hebben ons gevraagd een aantal officiële wedstrijdbladen van 2015 tot eind 2018 op te sturen’, aldus Van Damme. Het gaat om internationale wedstrijden van het nationale team, maar ook om Europese wedstrijden in clubverband en wedstrijden in de nationale competitie.

Volgens Belgische media hebben drie spelers uit de selectie zich mogelijk schuldig gemaakt aan illegale weddenschappen, ook tijdens het afgelopen WK. KBHF-woordvoerder Van Damme kan dat niet bevestigen. Volgens hem heeft secretaris-generaal Serge Pilet van de KBHF de hockeyselectie dinsdagmiddag bijeen geroepen en de spelers op de man af gevraagd of ze wel eens op wedstrijden hebben gewed.

‘Eén speler die in de selectie zit en één speler die niet meer in de selectie zit hebben verklaard dat ze dat wel eens gedaan hebben’, aldus Van Damme. ‘Ze waren echter niet zelf direct betrokken bij die wedstrijden omdat ze geblesseerd waren of niet meer in de selectie zaten.’ Op welke wedstrijden ze hebben gegokt, kon Van Damme niet zeggen. Wel onderstreept hij dat ze niet hebben meegedaan aan het WK in India.

Directe impact

De Red Lions waren dinsdag aan het trainen als voorbereiding op de mondiale tour van de Hockey Pro League 2019, die zaterdag begint met een wedstrijd tegen en in Spanje. De Belgische wet verbiedt hockeyers en andere (top)sporters om weddenschappen af te sluiten op wedstrijden in een competitie waarop de gokker ‘een directe impact’ kan hebben.

Volgens Van Damme is het nog maar de vraag of de twee hockeyers die tegenover secretaris-generaal Pilet hebben erkend dat ze wel eens op wedstrijden hebben gegokt, de wet hebben overtreden. Want ze zouden zelf geen directe impact hebben gehad op de wedstrijden. ‘Maar dan nog is het de vraag of we dit wel willen’, aldus Van Damme. De hockeybond heeft nog geen maatregelen genomen tegen de spelers en is in afwachting van het onderzoek van de Kansspelcommissie.

De KBHF wil ‘transparant en duidelijk’ zijn en heeft zijn volle medewerking aan het onderzoek toegezegd. ‘We proberen de imagoschade te beperken’, aldus de woordvoerder. De Belgische hockeybond heeft zich al eerder gekeerd tegen de wedkantoren die het gokken op hockey- en andere sportwedstrijden organiseren. Maar volgens Van Damme staat de bond machteloos en kan ze er feitelijk niks tegen doen.