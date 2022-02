Belgische schaatser Bart Swings was altijd goed, maar geen goud – daar is nu verandering in gekomen

De Belgische schaatser Bart Swings (geel-zwart pak) tijdens de massastart die hij op zijn naam wist te zetten. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De minimarathon over zestien ronden ligt de voormalige skeeleraar. Het rijden in een pelotonnetje, het tactische spel en het hollen en stilstaan maken dat hij zijn grootste wapen kan inzetten: zijn herstelvermogen. Hij kan demarreren of een gat dichten en dan diep in zijn reserves tasten, maar geef Swings daarna een ronde of twee wat rust en hij is weer helemaal het heertje.

‘Dat is mijn allersterkste punt. Iets dat ik dag in, dag uit, jaar in, jaar uit heb geleerd op skeelers: recupereren van een inspanning. Daar ben ik groot mee geworden.’ Op de klassieke langebaannummers kun je daar niets mee. ‘Dan moet je 5 kilometer lang een strak tempo rijden.’

Hoe goed hij kan aanzetten en vervolgens weer rust kan vinden terwijl de wedstrijd vordert, bleek zaterdag. Sven Kramer en Jorrit Bergsma hadden zich voorgenomen om om beurten te demarreren en elke keer was het Swings die de aanvallen neutraliseerde. En toch was ook hij het die de fitste was in de eindspurt. ‘Vandaag heb ik getoond dat ik de Nederlanders vijf keer kan terugpakken en nog de sprint kan winnen’, concludeerde de kampioen tevreden. Bergsma werd negende, Kramer passeerde de finish in zijn laatste schaatswedstrijd als zestiende en laatste.

Haperende ontwikkeling

Van oorsprong is Swings een skeeleraar. Hij behaalde meerdere wereldtitels, variërend van de 1.000 meter op de piste tot de marathon op de weg. In 2011 stapte hij de over naar het ijs en maakte snel indruk met brons op het WK allround van 2013 en een wereldbekerzege op de 1.500 meter. Hij leek op weg naar de wereldtop, maar maakte die verwachting niet helemaal waar.

De Belg bleef op de klassieke afstanden hangen in zijn ontwikkeling. Op de Spelen in Sotsji was de vierde plaats op de 5 kilometer zijn beste resultaat. Goed, maar geen goud. De finesses van de schaatsslag leek hij net niet onder controle te krijgen. De nieuwe Chad Hedrick, de Amerikaanse oud-skeeleraar die de olympisch 5-kilometertitel in Turijn pakte, werd Swings niet.

Maar de toevoeging van de massastart aan het olympische programma zorgde voor een nieuwe impuls in zijn loopbaan. Eindelijk kon hij profiteren van zijn uitzonderlijke talent voor recuperatie. Vier jaar geleden in Pyeongchang kwam hij al tot zilver, nipt achter Lee Seung-hoon, de Zuid-Koreaan die zaterdag derde werd achter zijn landgenoot Chung Jae-won.

Eerste Belgische goud sinds 1948

Swings komt uit een land dat op de Winterspelen zelden mee doet om de prijzen. De laatste, en tot zaterdag enige, olympische titel voor België werd behaald in 1948 door kunstrijdpaar Micheline Lannoy en Pierre Baugniet.

Het totaal aan Belgische medailles stond tot dit jaar op zes, met onder meer het brons op de 10 kilometer van schaats-Belg Bart Veldkamp in 1998. Door het goud van Swings en het brons van Hanne Desmet op de 1.000 meter shorttrack op acht gekomen. Ter vergelijking: Nederland scoorde in Beijing alleen al acht gouden medailles.

Het mag niet verbazen dat de Belgen op de schaats weinig hebben gepresteerd. Er is in het land niet eens een 400-meterbaan. Swings woont daarom een groot deel van zijn tijd in Heerenveen en maakt deel uit van de Nederlandse IKO-formatie van de coachende broers Martin en Erwin ten Hove.

Eerder maakte hij ook deel uit van Nederlandse ploegen, zo trainde hij onder Veldkamp bij Team Stressless, was nog even ploeggenoot van Michel Mulder bij Team Victorie en reed marathonwedstrijden voor de formatie van Jillert Anema.

Maar echt ergens wortelen als schaatser deed hij niet. Dat gebeurde pas toen Swings zich bij de Ten Hoves aansloot. Die verlangden dat hij bij elke ploegtraining aanwezig zou zijn en een plekje in Heerenveen zou vinden. De verhuizing naar Friesland was belangrijk voor zijn ontwikkeling; hij hoefde niet langer telkens opnieuw aan het ijs te wennen, zoals dat eerder het geval was.

400-meterbaan in eigen land

De titel van Swings, naar wie vorig jaar een sporthal in zijn geboorteplaats Herent werd vernoemd, kan helpen bij de lobby voor een 400-meterbaan in België. Er worden al haalbaarheidsonderzoeken gedaan voor een ijsbaan in de buurt van Hasselt. Zelf hoopt hij dat hij een impact kan hebben op de Belgische jeugd. Niet eens per se voor het schaatsen alleen. ‘Ik houd van sport in het algemeen: schaatsen, skeeleren en wielrennen. Ik hoop dat het kinderen zal inspireren.’

In België gaat in de winter veel meer aandacht uit naar het niet-olympische veldrijden dan naar het langebaanschaatsen. En met het wegseizoen in aantocht vulden de sportpagina’s van de Belgische kranten zich meer met berichten over de nationale wielerhoop Remco Evenepoel, dan met reportages vanuit Beijing, waar het land met negentien deelnemers aanwezig is.

Toch verwacht Swings dat zijn titel wel aandacht zal genereren, dat het even over schaatsen zal gaan en wat minder over de wielersport. Zal hij dan even de grootste sport-Belg zijn? ‘Een paar dagen misschien wel’, zegt hij. Zaterdag start immers het Vlaamse wielerseizoen met Omloop Het Nieuwsblad.