Belgische Mertens stunt met halve finale in Melbourne

In de partij tegen Svitolina nam de 22-jarige Mertens vanaf het begin het initiatief. Bij 1-1 in de eerste set brak ze haar tegenstandster al en bij een stand van 4-2 deed ze dat opnieuw.



Nadat Mertens de eerste set met 6-4 had gewonnen, was de tegenstand van Svitolina gebroken. De Belgische snelde naar 5-0 om de wedstrijd zelf uit te mogen serveren. Met een overtuigende backhand-winner sloeg ze zichzelf naar de laatste vier in Melbourne.



Mertens nam nooit eerder deel aan de Australian Open. Haar beste resultaat tot dusver in een Grand Slam-toernooi was de derde ronde bij Roland Garros.



In de halve finale staat de 22-jarige Belgische tegenover de winnaar van de partij tussen de Spaanse Carla Suárez en de Deense Caroline Wozniacki. Die wedstrijd wordt later vandaag gespeeld.