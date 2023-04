Belgische Lotte Kopecky voor tweede jaar op rij winnares Ronde van Vlaanderen

Lotte Kopecky na haar winst in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Beeld ANP / EPA

De Belgische Lotte Kopecky, kopvrouw van het Nederlandse SD Worx, is zichzelf opgevolgd als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De manier waarop ze met het rugnummer 1 de 20ste vrouweneditie won, leek een kopie van de 107de Ronde van Vlaanderen voor de mannen die zondag ruim een uur eerder finishte.

Net als Tadej Pogacar reed de 27-jarige Kopecky op de Oude Kwaremont, op 18 kilometer van de streep, weg van haar enige concurrent, Silvia Persico van UAE. Persico, die zou finishen als derde, kwam in een achtervolgende groep terecht, maar die kwam niet dichterbij Kopecky door afstoppend werk van haar ploeggenoten, de Nederlandse Demi Vollering en de Zwitserse Marlen Reusser.

‘Ik denk niet dat er een mooiere manier was om te winnen’, zei Kopecky, die sprak van enorm lastige laatste kilometers. ‘Het laatste stuk was ook vol tegenwind. Ik was helemaal niet zeker van de zege, want ik nooit echt een idee wat mijn voorsprong was.’

Renners van SD Worx zeggen voordat elke grote koers begint dat het niet belangrijk is wie straks gaat winnen, zolang het maar een ploeggenoot is. Tot dusver hebben de SD Worx-renners de buit goed verdeeld, want Reusser won Gent-Wevelgem en Vollering Strade Bianche.

Val Van Vleuten

Laatstgenoemde zege voor de ploeg had wel een bijzondere kant, want die kwam Vollering toe na een fotofinish na een sprint met ploeggenoot Kopecky. Vollering dacht aanvankelijk dat ze verloren had en was boos op de Belgische, omdat ze ervan uitging dat wie als eerste op de steile Via Santa Caterina, op zo’n 200 meter van de finish, zou bovenkomen de overwinning kon claimen. ‘Dan is het toch duidelijk?’ Vollering had ook nog eens de finale aanval geopend.

Zondag was het incident vergeten. Nadat Kopecky winnend over de finish in Oudenaarde was gerold, was voor Vollering ruim een halve minuut later de weg vrij om in de achtervolgende groep om plek twee te sprinten. Reusser bereidde die sprint voor en Vollering kwam net zo juichend over de finish als even eerder Kopecky. Het was een uiting van het adagium van de ploeg: als er maar een van ons wint. ‘Een en twee met de ploeg’, zei Kopecky, ‘we kunnen alweer spreken van de perfecte dag.’

Wereldkampioen Annemiek van Vleuten kwam in het stuk niet voor door een val op een van de verraderlijke kasseienhellingen, de Koppenberg op 50 kilometer van de finish. Ruim drie minuten na de winnaar kwam Van Vleuten binnen in haar laatste Ronde, de klassieker die ze in 2011 en 2021 won.