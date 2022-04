Belgische Kopecky is routinier Van Vleuten in Ronde van Vlaanderen te slim af

Lotte Kopecky wint de Ronde van Vlaanderen voor Annemiek van Vleuten. Beeld BELGA

Kopecky zit in haar eerste jaar bij de sterkste vrouwenploeg van de laatste jaren, maar in de finale van de 159 kilometer lange Ronde bleek duidelijk dat SD Worx voor een overwinning van de 26-jarige Belgische ging. Routinier en winnaar van vorig jaar, de 39-jarige Annemiek van Vleuten, forceerde op 18 kilometer van het einde de beslissing door op de laatste doorkomst van de Oude Kwaremont, achter de twee koplopers van het moment aan te gaan: de Zwitserse Marlen Reusser van SD Worx en de Australische Brodie Chapman.

Van Vleuten kreeg Kopecky mee en diens ploeggenoot Chantal van den Broek-Blaak, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2020. Bij de laatste beklimming van de dag, de Paterberg, kwamen de drie bij de twee vooraan. Het overtal van SD Worx, drie van de vijf koplopers, was voor Van den Broek-Blaak het sein om te demarreren. Hetzij zou dat SD Worx direct de overwinning opleveren, of Van Vleuten zou gedwongen worden te reageren waarna de sprinter Kopecky het ploegenspel zou afmaken.

Gedrieën naar finishplaats Oudenaarde

Dat laatste gebeurde: Van Vleuten haalde Van den Broek-Blaak terug, maar Kopecky zat in haar wiel. Gedrieën reden ze naar finishplaats Oudenaarde, waar Kopecky zoals verwacht Van Vleuten, die niet alleen vorig jaar, maar ook tien jaar eerder, in 2011 won, in de sprint versloeg. ‘Ze speelden het numerieke overwicht heel goed uit en Lotte was ook echt goed’, vond Van Vleuten.

De winst van Kopecky betekent de tweede Belgische zege in de Ronde van Vlaanderen. Twaalf jaar geleden, in 2010, was Grace Verbeke de eerste Belgische winnaar.

Kopecky leert dit jaar met haar nieuwe ploeg wat winnen is. Eerder dit seizoen won ze Strade Bianche, maar de zege zondag voor eigen publiek is de grootste uit haar carrière. ‘We stonden hier vandaag met de best mogelijke ploeg aan de start en dat hebben we ook getoond’, zei ze, nog beduusd, na afloop. ‘We moesten vertrouwen hebben in mijn sprint, vooral tegen Annemiek. We moesten vandaag in onszelf geloven, dat we het konden afmaken.’