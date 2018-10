Belgisch voetbal heeft een lange historie van schandalen

In het kader van het onderzoek ‘Propere Handen’ naar fraude en matchfixing hebben de Belgische politie en justitie woensdag een hele reeks topfiguren uit het Belgisch voetbal aangepakt. Als het om schandalen binnen het voetbal gaat, heeft België een lange geschiedenis . Een kleine greep uit de vele affaires.

Schandalen in Belgisch voetbal

In 1975 kwam aan het licht dat spelers van de club La Louvière hadden geprobeerd spelers van Berchem Sport om te kopen. Onderzoek wees uit dat Jeff Jurion, oud-international en trainer van La Louvière, de spilfiguur was. Jurrion werd geschorst.

In 1977 speelde de zaak-Polleunis waarbij drie Limburgse voetbalclubs waren betrokken: Sint-Truiden, Patro Eisden en Tongeren. De voetballer Odilon Polleunis speelde daarin de hoofdrol, de affaire betekende het einde van zijn spelerscarrière.

In 1984 speelde een grote omkoopzaak waarbij ook Nederlandse voetballers onder vuur kwamen te liggen. Twee jaar eerder hadden spelers van Standard Luik hun winstpremie afgestaan aan die van tegenstander Waterschei opdat die laatsten het rustig aan zouden doen in het kampioensduel van Standard Luik. De zogeheten affaire Bellemans (vernoemd naar de onderzoeksrechter) begon, net als nu, met het speuren naar zwart geld, maar mondde uit in een omkoopschandaal. De affaire eindigde met schorsingen voor onder anderen Standard-aanvoerder Eric Gerets en andere (ex-)internationals als Walter Meeuws, Guy Van der Smissen en Michel Preud’homme. Ook de Nederlander Simon Tahamata liep een jaar schorsing op, voormalig Standard-speler Arie Haan bleef buiten schot.

In 1997 speelde een omkoopschandaal bij Eendracht Aalst. Meerdere spelers werden benaderd door tussenpersonen Roelandt en De Bruyne om opzettelijk te verliezen. Eendracht Aalst dreigde naar de tweede klasse te worden teruggezet maar bleef uiteindelijk onbestraft. Dat laatste gold niet voor Roelandt en De Bruyne.

In 2005 barstte een omkoopschandaal los na een uitzending van het tv-programma Panorama. Spelers van meerdere clubs , onder meer Lierse, La Louvière en Germinal Beerschot, bleken door de Chinees Zheyun Ye te zijn benaderd om resultaten te beïnvloeden. Yé werd later tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld maar ook spelers en trainers bleven niet onbestraft. Zo kreeg Lierse-trainer Paul Put twee jaar gevangenisstraf opgelegd.