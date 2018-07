België ontluikt en stuurt Brazilië en vedette Neymar naar huis

Kevin De Bruyne viert zijn 2-0. Foto Belga

De Rode Duivels verjoegen vrijdag de Goddelijke Kanaries van het WK, met voetbal dat voor rust bij vlagen aan het spel van engelen deed denken. De Belgische Brazilianen Eden Hazard en Kevin De Bruyne ontloken op het daartoe geëigende podium en overvleugelden de echte Brazilianen, in de eerste helft superieur gebruik makend van de zeeën van ruimte die ze aangeboden kregen.

Na de pauze overleefde België, en was het spel van engelen ingeruild voor het geluk van engelen. Door de 2-1 tegen topfavoriet Brazilië kwam België de ‘belangrijkste afspraak van deze generatie’ na, zoals Vincent Kompany had gevraagd. Met de halve finale tegen Frankrijk, dinsdag in St. Petersburg, reiken de Belgen sowieso verder dan bij twee voorgaande toernooien, toen ze de kwartfinales haalden op WK en EK.

Kijk, dan is voetbal het mooist, ook voor de neutrale kijker: als spelers met extra klasse het elftal bij de hand nemen, als ze dribbelen en durven, als ze diepte zoeken, als ze niet bang zijn voor een fout, wetende dat na een fout altijd weer iets goeds kan komen. De Belgen voldeden aan al de hoge verwachtingen van al die miljoenen thuis, maar vooral aan de verwachtingen van henzelf. Al deden ze na rust dan weinig anders dan de 0-2 verdedigen, mochten ze blij zijn dat scheidsrechter Mazic geen strafschop gaf voor een overtreding van Kompany op Gabriel Jesus, en werd het nog moeilijk na de 1-2 van invaller Renato Augusto een kwartier voor tijd, een fijne kopbal na een pass van Coutinho.

Romelu Lukaku (l) zet zich schrap om de Braziliaan Miranda van de bal te houden. Foto Belga

Zie België voetballen, en voetbal is weer een spel. Gewoon, lekker voetballen. Alsof de jongens terug zijn bij de miniemen en laten zien aan familie en vrienden dat ze iets goed kunnen. Rare dingen doen soms. Brazilië – België was een wedstrijd waarnaar het WK snakte, met twee ploegen die wilden voetballen, met respect voor elkaar, allebei met eigen kwaliteiten. België beter voor rust, Brazilië met een groot overwicht daarna. De Belgen hadden geluk, maar zonder geluk heeft nog nooit een land een toernooi gewonnen.

België legde vrijdag in Kazan voor rust de zwakheden van Brazilië genadeloos bloot: het gebrek aan beweging, de stramme defensie, de controlerende middenvelders die niet weten wat ze moeten met een bal. En natuurlijk glorieerde weer de spelhervatting, de bonuskaart van het WK. België plaatste zich dus voor de tweede keer voor de halve finale, na 1986 in Mexico, toen het land verloor van kampioen Argentinië met Maradona.

Het tactische plan van bondscoach Roberto Martinez was in de eerste helft te veel gevraagd voor zijn collega Tite. Natuurlijk, Brazilië dreef de Belgen naar achteren, maar meestal kwam daar weinig meer uit dan schoten en chaos. Martinez bewees hoe belangrijk het is dat een elftal meerdere systemen beheerst. In de belangrijkste wedstrijd van zijn loopbaan durfde hij over te stappen van 3-4-3, door menigeen als te aanvallend bestempeld, naar 4-3-3, met veel gewijzigde posities. Spits Lukaku was min of meer rechtsbuiten, Hazard dribbelde van links, De Bruyne was hangende spits die ook veel op het middenveld verscheen en geregeld zelfs achterin.

Belgische spelers vieren een doelpunt tijdens de wedstrijd tegen Brazilië. Foto AP

De Bruyne voetbalde veel beter dan in voorgaande duels, toen hij geketend was aan een controlerende rol op het middenveld. Fellaini en Chadli, invallers tegen Japan, brachten kracht en loopvermogen op het middenveld. Meunier was in de viermansdefensie gewoon rechtsachter, waarbij hij ploeggenoot bij Paris SG Neymar vrijwel onzichtbaar maakte. Vertonghen was linksachter. Carrasco en Mertens waren uit het elftal verdwenen.

Brazilië had een sterke kwalificatiereeks, maar tijdens het WK waren al zwaktes gebleken, tegen Zwitserland en Servië bijvoorbeeld. Het elftal speelt vaak bijna uit stilstand, de centrale verdedigers Thiago Silva en Miranda (beide 33) beginnen stram te worden en de creativiteit zit bijna alleen bij de spelers voorin. Fred, een middenvelder met een dieptepass, zat het hele toernooi op de bank.

En dan die hoekschoppen. In het toernooi van de spelhervattingen waren er weer twee met een doelpunt tot gevolg, al was de inleiding voor de 0-2 een hoekschop voor Brazilië. Bij de 0-1 verlengde Kompany de corner van Chadli lichtjes, waarna de bal via Fernandinho in het doel verdween. Net als tegen Japan scoorde België ook uit een hoekschop van de tegenpartij. Lukaku controleerde de bal en ondernam een prachtige solo. Zijn pass op De Bruyne was perfect, diens schot ook.

Brazilië – België 0-2, na een half uur. Maar het zij gezegd: België kreeg het zeer moeilijk, zeker na de 1-2, toen Brazilië alle schroom had afgeworpen, met Firmino als extra aanvaller en de pingelaar Douglas Costa erbij. België overleefde met vereende krachten, met een fantastische redding van Courtois in de slotseconden. De vreugde was intens. Alle landen in de halve finale zullen Europees zijn.