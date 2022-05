‘Belangrijk dat Oekraïense sporters mee blijven doen aan internationale toernooien’

Een gedenkteken van bloemen in Lviv voor Oekraïnse burgerslachtoffers. In het midden een foto van de 11-jarige omgekomen turnster Kateryna Djatsjenko. Beeld Getty Images

Elke dag ontvangt Olga Danko, de vicepresident van de Oekraïense bond voor ritmische gymnastiek, berichtjes van kennissen die nog in haar thuisland zitten. Ze sturen elkaar het teken ‘+’, om aan te duiden dat ze nog in leven zijn. ‘We vragen niet meer aan elkaar of het goed gaat. Met niemand gaat het echt goed in deze oorlog. Door een plusje onderhouden we contact, weten we dat we er nog zijn.’

Danko vluchtte na de inval van Rusland in Oekraïne eind februari vanuit Kyiv met haar kinderen naar Valencia, waar ze familie heeft. In Spanje probeert ze ervoor te zorgen dat er ook in oorlogstijd zo veel mogelijk door wordt gesport. Zowel in Oekraïne als daarbuiten. ‘Voor kinderen die getraumatiseerd zijn, is het belangrijk dat ze hun dagelijkse routine behouden. Als ze het gewend waren om elke dag te turnen, moeten ze dat blijven doen.’

Danko bedacht een online systeem waarbij turnclubs zich kunnen aanmelden om te laten zien dat de deuren open staan voor gevluchte sporters. Vanuit de hele wereld kwam interesse, zegt ze. ‘Er zijn al meer dan 1.000 clubs uit 61 landen die in onze database staan.’

Improviseren om te trainen

Ook onderhoudt ze contact met coaches en sporters die in Oekraïne zijn gebleven. Het was improviseren om te trainen. ‘Soms gebeurde dat op andere tijdstippen en andere plekken. In het westen van het land was het nog relatief rustig. Maar de sporthallen zaten daar vol met vluchtelingen. Sommige coaches moesten naar het front om te vechten of proberen online, voor zover dat lukte, nog trainingstips te geven aan sporters die niet meer naar de hal konden komen.’

Op 25 maart kwam een bericht waar iedereen voor vreesde. Eén van jonge sporters uit het nationale team van ritmische gymnastiek kwam om het leven bij een bombardement. De 11-jarige Kateryna Djatsjenko stierf toen haar huis in Marioepol werd gebombardeerd. ‘Ze was ontzettend getalenteerd en had veel kunnen bereiken. Haar moeder kwam ook bij de aanslag om het leven. Haar vader en broer werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze alsnog zijn overleden.’

Ondanks alle tragiek is het volgens Danko belangrijk dat dat Oekraïense sporters mee blijven doen aan internationale toernooien. Dat is een uitdaging. Niet alleen vanwege de oorlog en de logistieke problemen, ook omdat het geld wat voor sport bedoeld was, naar de militaire kas is gegaan. ‘De overheid is onze belangrijkste sponsor. Het geld is nu voor de oorlog nodig. Gelukkig schiet het Internationaal Olympisch Comité en de internationale turnbond FIG te hulp met fondsen om ons te helpen.’

Voorbereiding op toernooi in schuilkelder

Zelf voelt Danko troost en hoop als ze ziet dat de Oekraïense vlag ergens wordt gehesen vanwege een podiumplek. Op de WK indooratletiek in maart won hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich de wereldtitel na een bizarre voorbereiding. De 20-jarige atlete ontvluchtte haar huis in Dnipro vanwege de Russische bommen. De voorbereiding op het toernooi deed ze in een schuilkelder. Het kostte haar drie dagen om in Belgrado te komen, waar ze arriveerde na een bizarre tocht met ‘honderden telefoontjes, explosies, branden en luchtalarmsirenes.’

Op een soortgelijke manier kwamen de tenniszusjes Dajana (21) en Ivanna (15) Jastremska naar het WTA-toernooi in Lyon toen de oorlog uitbrak. Toen ze wakker werden gemaakt door het geluid van bombardementen thuis in Odessa schuilden ze twee nachten in een parkeergarage tot ze door hun moeder bij de grens met Roemenië werden afgezet. Van daaruit vervolgden ze hun reis naar Frankrijk. Dajana ontfermt zich nu over haar jongere zusje. Twee weken geleden stuurden ze samen via sociale media een verjaardagsgroet naar hun vader, die nog in Oekraïne is, met de boodschap dat ze hopen hem snel weer te zien.

Nomade

De spelers van Sjachtar Donetsk, de belangrijkste voetbalclub van het land, weten wat het is om als een nomade te sporten. De voetballers leven al acht jaar in onzekerheid nadat de gloednieuwe Donbas Arena in 2014 beschadigd raakte bij het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Twee jaar daarvoor was het stadion tijdens het EK in 2012 nog een plek waar gejuicht werd om doelpunten.

Bij gebrek aan een thuis werkten de spelers hun wedstrijden de laatste jaren af in Lviv, Kharkiv en Kyiv. De strijd om het landskampioenschap kwam tot stilstand toen de invasie begon.

De afgelopen weken trokken de spelers door Europa voor benefietwedstrijden in diverse landen om aandacht te vragen voor de slachtoffers. Bij de eerste wedstrijd, in Griekenland bij Olympiakos, stonden de clubs stil bij de 176 kindslachtoffers. Op de tribune waren 176 plekken gereserveerd voor knuffels en speelgoed. Eén knuffel was voor Kateryna Djatsjenko, het talent in ritmische gymnastiek.