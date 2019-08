Belabberd voetballend Ajax ontsnapt op Cyprus, met een 0-0 tegen Apoel Nicosia

Noussair Mazraoui rukt op. Hij kreeg dinsdag twee keer geel en moest voortijdig van het veld. Beeld EPA

De sensatieploeg van vorig seizoen in de Champions League verlaagde zichzelf dinsdag tot een elftal waarin slordigheid en onbeholpenheid de norm was. Een belabberd voetballend Ajax ontsnapte op Cyprus, met een 0-0 tegen Apoel Nicosia.

Het was zonder twijfel de slechtste Europese wedstrijd onder Erik ten Hag, al werd de ongeslagen reeks in uitwedstrijden verhoogd tot elf. Bovendien eindigde Ajax het duel in de play-offs met tien man, na de voorspelbare rode kaart (twee keer geel) voor Noussair Mazraoui, die overtredingen bleef maken en als zodanig model stond voor de onbehouwen indruk die Ajax naliet. Ook dragende spelers als Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Dusan Tadic kenden een mindere dag.

Ajax verviel in de hoofdstad van Cyprus in chaos, miste samenhang, pakte veel te gemakkelijk gele kaarten en ontsnapte een paar keer aan een achterstand, maar blijft nochtans favoriet voor het bereiken van de Champions League. De 0-0 van dinsdagavond moet volgende week woensdag in de Johan Cruijff Arena genoeg zijn voor plaatsing voor het eindtoernooi, een startbewijs voor een duik in het geldpakhuis van de UEFA en de kans op eeuwige roem. Daarop is het beleid van Ajax gestoeld, met het optrekken van de salarissen van de dragende spelers en de forse investeringen in nieuwe voetballers, onder wie verdediger Lisandro Martinez en middenvelder Razvan Marin.

Maar Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (Barcelona) zijn niet zomaar vergeten. Lasse Schöne trouwens ook niet. De Ligt was als het ware de eenmansverdediging, De Jong gaf het spel een verkwikkende lichtheid mee, met zijn inzicht en diepte in de passing, een kwaliteit waarmee hij de rest van het elftal optilde. Nu is het middenveld bijna nieuw. En de balvastheid is vooralsnog verdwenen.

Nicolas Tagliafico in duel met Musa Suleiman (l). Beeld EPA

Marin, op de plek van Schöne, is een uitstekende voetballer, maar hij leed onwaarschijnlijk veel balverlies en lijkt gespannen na zijn entree in een topploeg. Trainer Erik ten Hag verloste hem na een uur uit zijn lijden, want zo viel zijn optreden samen te vatten. Blind is doorgeschoven vanuit de verdediging, hoewel zijn specialiteiten niet te vergelijken zijn met die van De Jong. Bovendien vormde hij achterin juist een uitstekend duo met De Ligt.

Voor makkelijke wedstrijden in de competitie, zoals tegen Emmen of VVV, maakt het allemaal niet zoveel uit. Die wint Ajax toch wel. In de moeilijkere Europese duels, zeker zo vroeg in het seizoen, is Ajax nog geen schim van de ploeg van vorig jaar, die het bijna tot de finale schopte. Dat is op zich logisch, want Ten Hag dient nieuwe structuur aan te brengen. Het verval is alleen veel te groot voor het goede. Apoel durfde na een bangig begin steeds meer, in een stadion met één vrijwel lege tribune. De fanatieke aanhang van de Cyprioten zelf liet verstek gaan, uit protest tegen een in te voeren registratieplicht.

Het was mooi om te zien, het spel van Musa Al-Tamari, een 22-jarige dribbelaar uit Jordanië, die lustig slalomde door de Amsterdamse defensie, meestal vanaf rechts. Een aangename surprise. Zo’n relatief onbekende voetballer uit een kleine competitie, uit een land bovendien dat niet meteen de associatie met voetbal oproept. Al-Tamari was soms alleen met overtredingen af te stoppen en pingelde lekker vrijuit.

Donny van de Beek (r) staat zwaar onder druk bij Savvas Gentsoglou. Beeld AP

Ajax begon flitsend, tegen een aanvankelijk zeer defensief ingestelde tegenstander, maar het overwicht duurde maar tien minuten. Ajax voetbalde toen met zelfvertrouwen, snel, op zoek naar het doel van Belec. Ajax had ook al kunnen scoren, vooral bij de snelle uitbraak via Donny van de Beek, wiens pass te scherp was voor Ziyech. Die fase kreeg geen vervolg en dat was vreemd. Steeds slordiger was het spel. Legio balverlies, foute passes, overtredingen. Mazraoui, Marin en Joël Veltman kregen binnen een paar minuten de gele kaart na onhandige en overbodige overtredingen. Ook de Argentijnen Lisandro Martinez en Nico Tagliafico zagen later geel. Al-Tamari scoorde voor rust bijna met een handige punter.

Dat beeld van een onsamenhangend Ajax was ook na rust te aanschouwen. Apoel was zijn ontzag voor Ajax helemaal kwijt en ging voor een doelpunt, dat rond het uur bijna viel na een door doelman André Onana gered schot van Pavlovic en een kopbal van verdediger Merkis tegen de lat. Onana reageerde prachtig op een schot van Souza. Wat vooraf bijna niemand had verwacht, was de waarheid: Apoel, sinds een dag of elf onder leiding van de Duitse trainer Thomas Doll, combineerde soepel en drong Ajax naar achteren. Invaller Klaas-Jan Huntelaar kreeg nog de beste kans voor Ajax met een moeilijk stiftje. De zege zou absoluut onverdiend zijn geweest. Ajax gaat nog een zware avond tegemoet, volgende week in Amsterdam, tenzij de vorm aanmerkelijk verbetert.