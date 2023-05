Belabberd optreden bij ontketend FC Twente tekent mislukt seizoen Ajax

Vertwijfelde spelers van Ajax na afloop van de verloren wedstrijd bij FC Twente. Beeld ANP

Door de zege van PSV in Alkmaar bij AZ (1-2) had Ajax ook aan een overwinning in Enschede niets gehad, in de jacht op de voorronde van de Champions League, maar de manier waarop het dolende elftal kansloos verloor in de dampende Grolsch Veste, zei alles over het seizoen. Ajax zal zich via een voorronde van de Europa League, het tweede toernooi van de Uefa, dienen te plaatsen voor Europees voetbal, terwijl het de laatste jaren gewend was aan de schijnwerpers en de miljoenen van de Champions League.

Met labbekakkerig, ongeïnteresseerd, onsamenhangend, ongedisciplineerd voetbal verloor Ajax volkomen terecht van FC Twente (3-1), dat Ajax bij vlagen vernederde met speelse oprispingen. Ajax zal vrijwel zeker een nieuwe trainer aanstellen, ook omdat onder John Heitinga geen vooruitgang is geboekt, sinds hij in januari de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde.

Te treurig voor woorden

In de laatste wedstrijd van het seizoen kwamen alle aspecten van het dramatische spel van Ajax samen. De slechte opbouw, de persoonlijke fouten, de onoplettendheid, het gebrek aan de absolute wil om te winnen, de labiliteit. Hoe Edson Alvarez, in zijn vermoedelijk laatste wedstrijd voor Ajax, doolde over het veld; het is echt te treurig voor woorden. Zoveel fouten, zo weinig concentratie, net als bij een aantal anderen. En laat gezegd zijn dat FC Twente het geweldig deed. Het elftal van Ron Jans was al zeker van de vijfde plaats, maar deed veel meer dan zich kwijten van zijn sportieve plicht, maakte van het voetbal een feest en bezorgde clubman Wout Brama na afloop een mooi afscheid.

Over de auteur Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Neem alleen al de 1-1 van Twente, vlak na rust, toen veel toeschouwers nog met hun pils onderweg waren naar de tribune. Kenneth Taylor leverde de bal vanaf de aftrap meteen in. Alvarez had de fout op de linkerflank nog kunnen herstellen, maar schermde de bal verkeerd af in de nabijheid van Joshua Brenet, die daarop een fraai voorzetje gaf op de inkoppende spits Manfred Ugalde.

Even daarna was het al 2-1, toen verdediger Julio Pleguezuelo volledig vrij kon inkoppen na een vrije trap van Vaclav Cerny. Ajax moest vanaf dat moment zelfs even vrezen voor een zege van AZ, waarmee ook de derde plaats verloren was gegaan en Ajax in de voorronde van de Conference League was beland. Dat is het toernooi dat oorspronkelijk is bedoeld voor kleine clubs uit kleine landen. Het is mede vormgegeven door de directeur van Ajax, Edwin van der Sar, die een belangrijke rol speelt in het bestuur van het Europese gremium van clubs. Van der Sar zei eens met een kwinkslag dat hij zou vertrekken als Ajax in de Conference League verzeild zou raken. Zover kwam het net niet, omdat AZ niet won van PSV.

Twente liet zien hoe het wel moet

Ajax speelde dus een seizoen om vlot te vergeten, al is het soms juist beter om van alles te onthouden als het slecht gaat, om tot verbetering te komen. FC Twente kan vrijwel alleen tevreden zijn, al is de afloop van de play-offs natuurlijk van belang, met Heerenveen als eerste tegenstander. FC Twente speelde zeker in thuisduels aantrekkelijk en aanvallend en bood het bijna altijd volle stadion volop vertier. In de heerlijke zon vermaakte het volk zich uitstekend, met aanstekelijk gezang dat typerend was voor het contrast tussen FC Twente en Ajax.

Het spel van Ajax leek nergens op, op een korte fase voor rust na. Geen opbouw, telkens ging de bal terug naar doelman Gerónimo Rulli, die het ook niet wist en de bal soms in arren moede wegtrapte. Mohammed Kudus, Alvarez, Devyne Rensch, Owen Wijndal, wat ze allemaal aan het doen waren; geen idee. In de opbouw zat voortdurend spanning. FC Twente was vanaf het begin de betere ploeg, door de opbouw van Ajax meteen te verstoren, hetgeen leidde tot soms kolderieke situaties en hachelijk balverlies van Alvarez, Jorrel Hato en Jurriën Timber.

Maar Ajax scoorde het eerst, via Dusan Tadic, de aanvoerder die meer kritiek kreeg dan in voorgaande seizoenen, doch wiens cijfers uniek zijn. In vrijwel alle klassementen behoort hij tot de top. Hij rondde met een fraai stiftje af, na de goede pass van Kenneth Taylor in de voeten van de sterke spits Brian Brobbey, die de bal behendig opzij legde. In de rust werd Brobbey vervangen door Davy Klaassen.

Ajax liet aanvallend vrijwel niets meer zien en kan in schaamte terugkijken op een seizoen waarvan bijna niets het onthouden waard blijft. Bij Ajax hebben ze werk te doen, deze zomer, met het aanstellen van personeel en het doorselecteren in de selectie. De manier waarop oud-Ajacied Vaclav Cerny in de slotfase de 3-1 tegen de touwen joeg, profiterend van de totale chaos in de defensie van Ajax, was vol symboliek.