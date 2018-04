Bekritiseerde Peter Sagan zet peloton op zijn nummer en pakt erekassei van Parijs-Roubaix

Lichte chaos

Sinds hij in 2010 zes keer aan de start verscheen, wist hij nooit verder te komen dan een zesde plek

Wie goed luisterde, hoorde zaterdag, bij de ploegenpresentatie in startplaats Compiègne, al de aankondiging voor wat komen ging. In de microfoon van de spreekstalmeester zei Sagan: 'Misschien is de aanval morgen wel de beste verdediging.'



Dat bleek: op 50 kilometer van de streep, profiteerde hij van de lichte chaos die ontstond na een demarrage van Greg van Avermaet. Sagan schoot weg ('Ik dacht: dit is het moment') en bouwde ­direct een voorsprong van een halve ­minuut op. Het bleek het sleutelmoment in de wedstrijd.



Met 29 kilometer te gaan had Sagan zelfs nog tijd om bij zijn ploegleider om een inbussleutel te vragen en daarmee de vering van zijn fiets uit te zetten. Van de twee vluchters die hij meekreeg bleef ­alleen de dappere Zwitser Silvan Dillier over. Sagan vroeg hem onderweg: 'Zullen we het samen doen?' Vanaf dat moment reden ze kop over kop richting de beroemde wielerbaan in Roubaix.



Als kind droomde Sagan er al van om Parijs-Roubaix ooit te winnen. Maar sinds hij in 2010 zes keer aan de start verscheen, wist hij nooit verder te komen dan een zesde plek. Vandaar de altijd wat ambivalente relatie met de klassieker. ­Kasseien vindt hij best leuk, zei hij, maar liever niet meer dan één keer per jaar.



Dillier besefte, terwijl de pijn van ­verzuurde benen verbeet, dat hij in finale met een engel en een duivel inéén te ­maken had. 'Een engel omdat Peter iemand is met wie je heel goed vooruit kunt blijven, maar een duivel omdat je liever niet met hem rechtstreeks de sprint aangaat.'