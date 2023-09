Bekritiseerd door eigen spelers, vervolgens wereldkampioen en toch ontslagen: Jorge Vilda niet langer bondscoach Spanje

De Spaanse bondscoach Jorge Vilda beleefde een succesvol WK, maar ligt er nu toch uit. Beeld AP

Zijn ontslag is woensdag bekendgemaakt door interim-voorzitter Pedro Rocha. Vijftien internationals bekritiseerden Vilda vorig jaar september al hevig. In een interne brief aan de bond vroegen zij om het aftreden van de bondscoach. Hij schond volgens de vijftien constant hun privacy door bijvoorbeeld te eisen dat hun hoteldeuren ’s nachts openblijven. Ook zou hij tactische kennis ontberen en ze te hard laten trainen, waardoor de spelers vermoeid aan wedstrijden beginnen.

De Spaanse bond koos er toen voor de vijftien spelers te negeren, Vilda in het zadel te houden en de brief openbaar te maken. Twaalf van de vijftien deden niet mee aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer, dat Spanje tóch won. Na de wedstrijden was op camerabeelden duidelijk te zien hoe de spelers hun coach straal voorbijliepen.

Vilda kwam nog verder in het nauw toen hij bondsvoorzitter Juan Rubiales aanvankelijk bleef steunen nadat Rubiales international Jennifer Hermoso tegen haar zin in op de mond zoende na de gewonnen WK-finale. Pas na een week, een storm van kritiek en het aftreden van elf leden van zijn technische staf veroordeelde Vilda de actie van de voorzitter.

Schoon schip

De Spaanse bond RFEF vroeg Rubiales een week geleden af te treden, maar dat heeft hij nog altijd niet gedaan. Wel is hij door de Fifa voor drie maanden geschorst. Vilda is nu dan ook ontslagen door interim-voorzitter Pedro Rocha.

Het lijkt erop dat Rocha schoon schip wil maken bij de RFEF. In een uitgebreide verklaring biedt hij zijn excuses aan de voetbalwereld en de maatschappij aan. ‘Het aanzien van onze samenleving en onze sport zijn ontsierd door het gedrag van Luis Rubiales’, zo schrijft Rocha in de verklaring. Rubiales heeft volgens zijn tijdelijke opvolger ‘het Spaanse voetbal, de Spaanse sport en de Spaanse samenleving enorme schade toegebracht’.

In verklaringen in de eerste week na de finale steunde de RFEF Rubiales nog volledig, ze namen zelfs zijn beschuldigingen van leugens richting Hermoso over. Volgens Rocha kwamen die verklaringen van de hand van Rubiales en betroffen het niet de standpunten van de bond. Hij kondigt bovendien aan de bond en zijn structuur op een nieuwe manier te willen organiseren.