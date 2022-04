Bekerwinst bepaalt dit seizoen veel, zo niet alles voor PSV

Aanvoerder en matchwinnaar Cody Gakpo kijkt omhoog, de KNVB beker gaat zijn ronde doen onder de PSV'ers. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De één, Roger Schmidt, is een man van de wereld die een andere cultuur meebracht bij zijn komst naar Eindhoven. De ander, Cody Gakpo, een jongen uit de stad met PSV-bloed dat door zijn aderen stroomt. Met de bekerwinst tegen Ajax (2-1) pakten de trainer en aanvoerder een aansprekende prijs waar zij zo naar snakten. Ieder op zijn manier.

Daar zaten ze dan naast elkaar, aan de rand van het veld, toen scheidsrechter Danny Makkelie voor de laatste keer floot. Met de knieën in het gras gedrukt stak Schmidt zijn gebalde vuisten in de lucht. Naast hem sloeg de voortijdig gewisselde Gakpo zijn handen voor zijn gezicht en boog zich voorover. Als uiting van ultieme ontlading en pure vreugde.

Met het winnen van de beker kunnen ze met trots afscheid nemen van PSV. Schmidt kondigde in februari zijn vertrek aan en wordt snel gepresenteerd bij Benfica, terwijl het waarschijnlijk is dat Gakpo komende zomer de stap naar het buitenland maakt. Arsenal zou verregaande interesse hebben.

Beker belangrijk gemaakt

Maar eerst wilden zij iets tastbaars achterlaten bij PSV. Ze hadden een hoofdrol bij de eerste bekerwinst van PSV in tien jaar. Met een vrije trap waaruit Érick Gutiérrez raak kopte en een doelpunt bezorgde Gakpo zijn trainer de prijs die de laatste jaren aan inflatie onderhevig was in Eindhoven, maar door Schmidt al bij zijn komst, twee jaar geleden, belangrijk werd gemaakt. Tegen wie PSV ook speelde, Schmidt, die de nationale beker in Oostenrijk en China al won, stelde het sterkste elftal op.

Hoe anders was dat in de jaren voor zijn komst. De laatste acht seizoenen kwam PSV telkens niet verder dan de kwartfinales, en werd het onder meer uitgeschakeld door Roda JC, NAC en RKC, clubs uit de eerste divisie. De beloning voor Schmidt volgde zondag in een rechtstreeks duel met Ajax, nadat hij aan het begin van het seizoen al de Johan Cruijff Schaal had gewonnen tegen de concurrent uit Amsterdam.

Het was het succes waar PSV en Schmidt, drie dagen na de uitschakeling in de Conference League tegen Leicester City, zo aan toe waren in een seizoen van pieken en dalen. De ploeg viel een aantal keer diep, om toch weer op te staan, mede door het hechte collectief dat Schmidt wist te smeden. Vaak ging het over het wisselbeleid van de Duitse coach en altijd was daar het verwijt dat PSV onder zijn leiding geen grote wedstrijden kon winnen. In die zin sloeg Schmidt twee vliegen in één klap: hij won een grote prijs in een belangrijke wedstrijd.

Maar vijf wedstrijden

‘De trainer heeft altijd gezegd dat de beker de makkelijkste prijs is die je kunt pakken, omdat je ‘maar’ vijf wedstrijden hoeft te winnen’, zei Gakpo. De 22-jarige aanvaller die opgroeide in de Eindhovense volkswijk Stratum en op zijn zesde werd opgenomen in de jeugdopleiding van PSV, veroverde zijn eerste grote prijs waarin zijn inbreng evident was. In het seizoen dat PSV de laatste landstitel veroverde, in 2018, kwam Gakpo één minuut in actie.

‘Ik ben van kleins af aan fan van PSV’, zei de buitenspeler die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. ‘Sinds ik kan lopen, heb ik geen huldiging gemist. Dus dit is heel speciaal.’ Zondag mocht hij met mede-aanvoerder Marco van Ginkel de Dennenappel in de lucht steken en tonen aan de supporters waar hij lange tijd zelf tussen stond.

Het verlangen van PSV om de beker te winnen was groter dan dat van Ajax. Teamgeest won het van individuele kwaliteit, in de 53ste wedstrijd die PSV dit seizoen afwerkte. Niet eerder speelde de club zoveel wedstrijden in een seizoen. ‘Het was geweldig om te zien met welke houding mijn spelers op het veld stonden. Voetbal draait niet alleen om tactiek, maar ook om mentaliteit’, aldus Schmidt.

Met goed gemoed naar Benfica

Onder zijn leiding wisselde PSV te vaak goede en slechte wedstrijden met elkaar af, zeker in de wetenschap dat de club voor hem had gekozen vanwege zijn ‘actieve speelwijze’, wat door de bank genomen te weinig te zien was. Met de bekerwinst kan Schmidt straks met een goed gemoed naar Benfica, ook als PSV het kampioenschap, waarin het met nog vijf wedstrijden vier punten minder heeft dan Ajax, misloopt.

Op de vraag of het seizoen voor PSV al is geslaagd, hoefde Schmidt niet lang na te denken. ‘Natuurlijk is het seizoen al een succes. We staan tweede in de competitie en kunnen de titel nog winnen. We hebben de kwartfinales van een internationale competitie gehaald, wat lang geleden was voor PSV en hebben de Johan Cruijff Schaal en beker gewonnen. Als het dan geen succesvol seizoen is, wanneer is het dat dan wel? Als we alles winnen?’