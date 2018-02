Bekersprookje 'The Misfits' is voorbij: Spurs winnen de return van Newport County

Met wedstrijden tegen Manchester United en Liverpool achter de rug en Arsenal en Juventus in aantocht had Spurs haar topspelers op de bank gehouden. In de openingsfase kregen de gasten enkele kleine kansen, onder meer na te laconiek optreden van doelman Michel Vorm. Het hield de nul in ieder geval langer op het bord dan Manchester United dat hier een week geleden al na tien seconden de bal uit het net kon pikken. De sfeer in het ijskoude stadion werd geheel gemaakt door de duizenden Welshmen.



Na 25 minuten was de droom echter voorbij, toen een schot van Serge Aurier via de ongelukkige verdediger Dan Butler in het doel verdween. Daarmee was de ban gebroken en tien minuten later verdubbelde Erik Lamela de voorsprong. Er dreigde een afstraffing, zoals de 8-1 van Swansea tegen Notts County, dinsdagavond. Maar Newport liet zich niet van het veld spelen en kon met opgeheven hoofd de voetbaltempel verlaten en kreeg in blessuretijd nog een droomkans op een erettreffer, maar Padraig Amond schoot recht op Vorm.



De Spurs wachten nu een bezoek aan derde-divisionist Rochdale, waar het veld beter geschikt is voor een windhondenrace dan voor elegant Spurs-voetbal.