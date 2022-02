Bekerduel met NAC was perfecte medicijn voor patiënt PSV (4-0)

PSV-spits Noni Madueke scoorde bij zijn terugkeer van een hamstringblessure. Beeld ANP

Veelzeggend was de brede glimlach op het gezicht van de 19-jarige Engelsman na diens assist op Mario Götze, op slag van rust. Een bevrijdende glimlach die de laatste weken, door een opeenstapeling van gebeurtenissen, nauwelijks te ontwaren was geweest bij de ploeg van trainer Roger Schmidt, die te kennen gaf aan het eind van het seizoen te vertrekken uit Eindhoven.

PSV zag het zicht op het kampioenschap in rap tempo vertroebelen. De ploeg ging als trotse koploper de winterstop in, met de intentie zo lang mogelijk mee te doen op drie fronten: de competitie, beker en Conference League. Maar na nederlagen tegen Ajax en AZ bedraagt de achterstand op koploper Ajax al vijf punten, bovendien heeft PSV een veel slechter doelsaldo.

Tegen NAC kwam de glinstering van de KNVB-beker een stukje dichterbij. PSV bereikte voor het eerst sinds 2013 de halve finale van het bekertoernooi en weet dat het Ajax hoe dan ook ontloopt in de halve finale, mochten de Amsterdammers woensdagavond in de kwartfinales winnen van Vitesse.

Drommel weer onder de lat

NAC was het perfecte medicijn voor de patiënt PSV, die de toestand de laatste week had zien verslechteren. Eerst was daar het toch onverwachte aangekondigde vertrek van Schmidt, al was het maar vanwege de timing. Twee dagen later volgde in eigen stadion het verlies tegen AZ door een inschattingsfout van Yvon Mvogo, de reservedoelman die de voorkeur had gekregen boven Joël Drommel.

Schmidt oordeelde hard over Drommel. De van FC Twente overgekomen doelman die in de zomer een contract voor vijf jaar tekende in Eindhoven was in zijn ogen niet betrouwbaar genoeg op topniveau. Des te opvallender was het dat hij tegen NAC weer onder de lat stond en de van RB Leipzig gehuurde Mvogo op de bank zat. ‘Een keuze met het oog op de toekomst voor PSV’, zei Schmidt vooraf tegen ESPN.

Het is duidelijk dat Schmidt weinig vertrouwen heeft in de keepers die mede op voorspraak van hem naar Eindhoven kwamen. De vraag is hoe zwaar de doelmannen de opmerkelijke strapatsen van de Duitse coach met zich meedragen. De één, Drommel, werd in het weekend publiekelijk afgeserveerd door Schmidt, terwijl ook de ander, Mvogo, beschadigd raakte.

Veelzeggend was het sarcastische gejuich van het thuispubliek bij elke bal die Drommel ving, als bewijs dat hij niet ongeschonden door de keeperssoap is gekomen. De doelman kreeg zogezegd nauwelijks iets te doen, op een avond dat PSV niets te duchten had van de nummer 11 van de eerste divisie.

Madueke toont klasse

Madueke, na twee maanden teruggekeerd van een hamstringblessure, toonde zijn klasse door met zijn dribbels vanaf rechts keer op keer voor gevaar te zorgen. De buitenspeler werd de afgelopen periode node gemist bij PSV, dat te vaak zonder verrassing of sprankje genialiteit voetbalde. Na acht minuten kopte de 19-jarige Engelsman raak uit een hoekschop.

PSV voetbalde makkelijk en had de bal snel weer terug wanneer NAC een poging ondernam om eruit te komen, eigenlijk zoals Schmidt het ook graag zou zien tegen tegenstanders van hetzelfde niveau, al lukt dat dus veel te weinig. De Duitse coach koos op het middenveld voor Érick Gutiérrez naast Ibrahim Sangaré, waardoor aankoop Joey Veerman naar de bank verdween.

NAC, dat in de vorige ronden Zwolle en FC Utrecht had uitgeschakeld, leunde vooral op de kwaliteiten van Nick Olij, de doelman die zich met een trits reddingen knap onderscheidde. Het was haast niet bij te houden hoeveel ballen hij keerde, omdat PSV zich wel heel makkelijk door het povere defensief van NAC combineerde. Kansloos was Olij op twee schoten van dichtbij van Mario Götze in de eerste helft. Evenals op de fraaie uithaal van Cody Gakpo na rust.

PSV verzekerde zich probleemloos van de halve finale, al had een doelpunt van debutant Johan Bakayoko de avond nog wat extra glans gegeven. De aanvaller van Jong PSV schoot de bal in blessuretijd van dichtbij in het zijnet. Toen vond ook scheidsrechter Martin van den Kerkhof het mooi geweest.