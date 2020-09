Beitske Visser beste Nederlander in Le Mans: ‘Laten zien wat we kunnen’

Beitske Visser maakt een pitstop tijdens de 24 uur van Le Mans. Beeld BSR Agency

Het was de eerste ronde op het ruim 13 kilometer lange circuit de la Sarthe die Beitske Visser voor altijd zal bijblijven. Ze reed ruim 330 kilometer per uur op asfalt dat een dag eerder nog openbare weg was, tussen bomen en dwarrelende herfstbladeren. ‘Ik denk dat ik toen meteen mijn record voor hoogste topsnelheid heb verbroken’, zegt ze lachend over de telefoon.

Veel meer tijd om te genieten van het legendarische circuit gaf Visser zichzelf de afgelopen dagen niet. Ze nam in het weekeinde als eerste Nederlandse vrouw deel aan de 24 uur van Le Mans. Niet als veldvulling of in het kader van een marketingstunt maar om te winnen. Dat laatste lukte niet. Toch smaakte een sterk Le Mans-debuut naar meer. ‘Ik zou nu alweer terug in de auto willen’, zei ze enthousiast na de race.

Begin deze maand kreeg Visser plots een telefoontje van het Richard Mille-team of ze wilde meedoen aan de iconische wedstrijd die sinds 1923 wordt gehouden. De renstal had het plan om als eerste volledige vrouwenteam mee te doen in de LMP2-klasse, de een na hoogste klasse in de uithoudingsrace waarin in 24 uur zo veel mogelijk rondjes moeten worden afgelegd.

Beitske Visser Beeld BSR Agency

Een van de drie beoogde rijders was niet tijdig hersteld van een beenbreuk die ze had opgelopen bij een crash. Visser kwam toen snel op de radar. Vorig jaar werd ze nog vicekampioen in het eerste seizoen van de W Series, de raceklasse speciaal voor vrouwen.

Meedoen betekende wel dat ze met amper voorbereidingstijd zou debuteren in een allesbehalve normale editie van Le Mans. Publiek was niet welkom vanwege de coronapandemie en de wedstrijd was verplaatst van juni naar september, met als belangrijkste gevolg dat er zo’n vier uur langer in het donker werd gereden.

Maar de 25-jarige Friezin twijfelde geen moment en zei meteen ja. ‘Het is een van de grootste races ter wereld. Bij iedere coureur staat Le Mans op de bucketlist, dus bij mij ook’, zegt Visser over de wedstrijd die samen met de GP van Monaco (Formule 1) en de Indianapolis 500 (Indycar) te boek staat als autosporterfgoed.

Iedereen gelijk

Sinds de jaren dertig doen er al vrouwelijke coureurs mee aan Le Mans. In totaal staat de teller op meer dan zestig. Ze zijn alleen een voetnoot in de historie van de wedstrijd die wordt gedomineerd door mannen. Of het voor Visser nog bijzonder was om als eerste Nederlandse in Le Mans te racen? ‘Tsja. Het is leuk om te horen, maar ik ben hier om te presteren’, zei ze nuchter voor de race. ‘Het is gewoon heel gaaf om hier te rijden. Of je nou man of vrouw bent.’

Voor Visser heeft geslacht nooit een rol gespeeld in de autosport. Iedereen is voor haar gelijk met een helm op. Ze onderstreept dat al ruim tien jaar, door in elke klasse waaraan ze meedoet sneller te zijn dan de meeste mannen.

Het is ook de filosofie van het team van horlogemaker Richard Mille waar ze afgelopen weekeinde voor racete. Het ontbrak vrouwelijke coureurs alleen nog aan een podium op het allerhoogste niveau zoals Le Mans om dat te bewijzen, vond Mille. De beste stoeltjes en de meeste sponsorgelden gaan nou eenmaal het vaakst naar mannelijke rijders.

Zo kwam hij op het idee voor zijn vrouwenteam. De renstal moest dan wel serieus kunnen meekomen. ‘Want het moet geen marketingstunt worden’, zei Mille tegen autosportsite The Race. Naast Visser was daarom de ervaren Tatiana Calderón, testrijder bij het Formule 1-team van Alfa Romeo, gestrikt. Het coureurstrio werd gecompleteerd door Formule 3-talent Sophia Flörsch. Allen debuteerden in Le Mans. Het Franse raceteam Signatech, dat vorig jaar nog de LPM2-klasse won, leverde monteurs en technici.

Het Richard Mille-team, met Tatiana Calderón, Sophia Floersch en Beitske Visser. Beeld EPA

Foutloos

Het project leidde in aanloop naar de race tot flink wat media-aandacht. Onder meer The New York Times zocht Visser op voor een interview. ‘We gaan racen voor elke vrouw en ieder meisje in deze sport’, zei ze strijdbaar tegen de krant.

Zondag voegde ze de daad bij het woord. De kwalificatie verliep met een twintigste startplek nog teleurstellend. Maar in de race zagen ze de ene na de andere auto voor hen wegvallen door pech of fouten. Ondertussen stuurden Visser, Calderon en Flörsch ronde na ronde hun auto foutloos over de baan.

Het leverde ze uiteindelijk de negende plek op in de LMP2-klasse. Visser finishte de race als beste Nederlandse coureur. Een prima resultaat voor drie rookies, vond ze. Visser: ‘We hebben gewoon geen fouten gemaakt. Dat was het doel. We hebben laten zien wat we kunnen en ik zou het heel gaaf vinden om hier volgend jaar weer terug te komen.’