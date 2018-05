Beide Korea's gaan strijd niet aan op WK-tafeltennis maar vormen één team voor halve finale

Op de foto

De twee teams kwamen donderdag wel opdagen in de Halmstad Arena voor de wedstrijd. Maar in plaats van zich op te maken voor een plek bij de laatste vier, gingen de tafeltennissters met elkaar op de foto. Het publiek kreeg te horen dat beide Korea's in het toernooi verder gingen als een gezamenlijke ploeg. 'Dit is een historische beslissing voor onze beide landen', benadrukte vicevoorzitter Ryu Seung-min van de Zuid-Koreaanse tafeltennisbond. 'Dit is een belangrijk statement om het vredesproces tussen onze beiden landen via onze sport te ondersteunen.'



De laatste keer dat een gezamenlijk Koreaans team deelnam aan het WK-tafeltennis, was ruim een kwart eeuw geleden. In 1991 versloeg Korea toen in het Japanse Chiba, tot verbazing van iedereen, favoriet en regerend wereldkampioen China.