Beide clubs hadden recht op drie punten, maar Italiaanse sluwheid breekt PSV tegen Inter: 1-2

Naar voren ging de bal, telkens weer. PSV en Internazionale, allebei clubs met een stempel van gedegen voetbal in dienst van een paar geniale aanvallers, wilden vooruit. Over de flanken, door het midden, met lange ballen of snelle combinaties. Iedereen deed mee. Het tempo lag lang verschroeiend hoog, met telkens wisselend initiatief. Beide clubs hadden recht op drie punten. Maar ze gingen naar Inter doordat doelman Zoet, ook al niet geheel schuldenvrij bij Inters eerste doelpunt van Nainggolan, zich onnodig mengde in een duel tussen Inter-spits Icardi en PSV-verdediger Schwaab, die laatste per abuis wegduwde, waardoor Icardi kon profiteren. Daarmee was de prachtige 1-0 van Rosario van zijn waarde ontdaan en won Inter met 2-1.

PSV kreeg te weinig, zeker op basis van het spel in de eerste helft toen het Inter soms omver leek te voetballen. Maar de Italiaanse topclub toonde telkens veerkracht en venijn. De meeste Inter-spelers zijn in hun carrière simpelweg net iets verder. PSV hoopte dat te repareren met geestdrift, opgezweept door het eigen publiek, een vlaggetjesparade vooraf, gevolgd door een spectaculaire lichtshow met de terugkerende zin ‘This is power’ uit de boxen.

Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het was logisch dat PSV de duivels onderbond, de eerste poulewedstrijd was ondanks een hoopvol eerste uur met 4-0 verloren van Barcelona. Anderzijds is dat doorgaans vragen om problemen tegen Italiaanse ploegen.

Inter speelt van oudsher compact, in de jaren zestig legde de legendarische trainer Helenio Herrera er de basis voor het catenaccio-voetbal, een extreem verdedigende variant met winst van de Europa Cup I (tweemaal) als resultaat. Maar het Italiaanse voetbal is veranderd, opener en dynamischer geworden vooral de laatste jaren. Inter gaf er woensdagavond staaltjes van ten beste, net zoals PSV dat deed.

Van Bommel bracht geen defensief accent aan. Waarom zou hij ook, PSV marcheert vooral thuis prima dit seizoen, oogt topfit en Inter had op papier maar één spits opgesteld, aanvoerder Icardi, met af en toe vrijbuiter Nainggolan in zijn buurt.

De laatste speelde de eerste pas na 25 minuten een keer goed aan, maar Icardi anticipeerde slecht. De flamboyante Argentijn bood even later wel Vecino een vrije schietkans. De middenvelder, slachter van Tottenham Hotspur in de eerste poulewedstrijd toen Inter ook met 2-1 won, schoot over.

PSV had zich toen al tweemaal een stuk gevaarlijker bij Inter-doelman Handanovic gemeld via Bergwijn en Rosario. Het bleek een voorproefje van Rosario die is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De 21-jarige middenvelder zette de aanval zelf op, ontving de bal terug van Lozano om vervolgens het leer diep in de kruising te leggen, een beetje in de stijl zoals huidig bondscoach Ronald Koeman in de jaren tachtig zo vaak deed bij PSV.

Van Bommel keek op de bank gelukzalig toe, mogelijk drong een flashback naar zijn eigen net zo spectaculaire rentree als PSV-middenvelder in 1999 op praktisch dezelfde leeftijd bij hem binnen. Ze hebben een overeenkomstige stijl, zeker nu Rosario steeds meer diepte in zijn spel krijgt en dus ook bewijst te kunnen scoren.

Inter antwoordde niet veel later via gevaarlijke kopballen van Icardi en een fraaie dropkick van Nainggolan, maar een scherp vizier ontbrak toen nog bij de twee Inter-vedetten. Wie weet waren ze niet eens op het scorebord gekomen als de Servische arbiter Mazic, Handanovic in de veertigste minuut zwaarder had bestraft dan met geel toen de Inter-doelman buiten zijn strafschopgebied de bal met de hand beroerde nadat die langs hem was getikt door Bergwijn.

Inter schakelde nog eens bij, leidend tot de 1-1 kort voor rust. Linksback Asamaoh draaide knap weg bij Pereiro en testte Zoet. De PSV-doelman loste, Icardi pikte op, zag zijn schot geblokt, maar daarna rolde de bal voor de voeten van Nainggolan die ditmaal wel de benedenhoek vond.

Na rust pikte PSV het initiatief direct weer op via Pereiro die de paal trof met een geplaatst schot. Daarna was het weer Inter dat ging prikken, leidend tot het fatale moment met Icardi in een positieve en Zoet in een negatieve hoofdrol.

PSV gaf niet op. ‘Soms moet je van elkaar vragen over grenzen te gaan,’ sprak oud-topspits Ruud van Nistelrooij ’s middags wijze woorden ’s nadat het door hem gecoachte PSV onder 19 jaar wel van Inter had gewonnen (2-1). Rosario bleef met Ziyech-achtige passes strooien, een geweldige omhaal van invaller Malen werd door de vermaledijde Handanovic onschadelijk gemaakt. Maar in de laatste tien minuten gooide Inter onder leiding van de oerdegelijke Nederlander De Vrij de deur ouderwets dicht. In de handen van PSV zitten daardoor na twee duels slechts fraaie complimenten.