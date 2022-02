Behendig duikt Arianna Fontana in het gaatje de gouden medaille tegemoet

Suzanne Schulting laat zich een ronde voor de finish verschalken door Arianna Fontana, de titelverdedigster die nu weer het goud zal pakken. Schulting wordt tweede. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Arianna Fontana aasde op het gaatje dat Suzanne Schulting zou laten vallen aan de linkerkant, net voor het ingaan van de bocht. De gelouterde Italiaanse shorttrackster verwachtte dat het zou komen in de finale van de 500 meter. In de rondes ervoor had Schulting hetzelfde al gedaan: de bocht wijd aansnijden. En ja hoor, anderhalve ronde voor de finish was het zover. Fontana dook behendig in het gat, de gouden medaille tegemoet.

De 500 meter is in zeker opzicht een simpel onderdeel. Bij de kortste shorttrackrace draait het meer dan bij de 1.000 en 1.500 meter om snelheid en om positie. Wie op de baan van 111 meter de eerste bocht als eerste uitkomt heeft een groot voordeel. Vaak houdt diegene de leiding tot over de finish.

Schulting, regerend wereldkampioene, weet dat. En dus was ze vastbesloten om maandagavond in Beijing direct toe te slaan in die eerste bocht. Ze moest Fontana, die op de gunstigste startpositie aan de binnenkant van de baan stond, zo snel mogelijk voorbij. Buitenom was haar enige mogelijkheid. De binnenkant zou de Italiaanse eenvoudig dichthouden. De snelheid is immers in die eerste meters nog niet zo hoog en dan is het makkelijk dicht langs de blokken rijden.

Startschot

Het startschot klonk, Schulting zette aan, maar ze kwam er niet voorbij. Omdat er een botsing was geweest, floot de scheidsrechter tot haar geluk de wedstrijd af. De herstart bracht meer geluk. Nog nooit was Schulting op een 500 meter zo goed begonnen. In een paar slagen was ze naast en voorbij Fontana.

Maar Schulting rekende zich nog niet rijk. Ze kent Fontana en haar kwaliteiten op de sprint. De 31-jarige Italiaanse was vier jaar geleden in Pyeongchang ook al de beste op de 500 meter. Volgens bondscoach Jeroen Otter is ze de ‘Ireen Wüst van het shorttrack’, degene met de meeste medailles. Tien in totaal en net als Wüst behaalde ze de eerste al in 2006 in Turijn: brons op de relay.

Als iemand haar nog zou kunnen passeren was het Fontana, wist Schulting. ‘Het is nog lang niet klaar’, zei ze tegen zichzelf na haar succesvolle start. De kans was groot dat de Italiaanse zou proberen de bocht ruim op te zetten, dan steeds meer naar de binnenkant te sturen. Wie dat doet katapulteert zichzelf het rechte stuk na de bocht op. Goed getimed vlieg je dan zo degene voor je voorbij.

Door precies datzelfde te doen, wijd de bocht en krap de bocht weer uit, wilde Schulting haar opvangen. ‘Een beetje fucken’, noemde ze het. Als zij immers diezelfde lijn door de bocht reed als Fontana was er geen ruimte voor de Italiaanse om haar nog voorbij te gaan. Dan blokkeerde ze de weg. Een uitstekende aanpak, vond Otter achteraf. ‘Ik zou het haar ook hebben aangeraden.’

Ervaren rijdster als Fontana

De mogelijkheid was er natuurlijk wel dat een ervaren rijdster als Fontana het zou doorzien. ‘Het was fiftyfifty’, schatte Otter. Dat was genoeg voor de Italiaanse.

Terwijl Schulting naar rechts stuurde, sprong Fontana haar met een vloeiende beweging bij het ingaan van de bocht links voorbij. De Nederlandse deed een poging het nog recht te zetten, maar er was geen denken aan dat de verdedigend kampioene dat toeliet. Berustend drukte Schulting haar schaats even later als tweede over de finish. ‘Ze is me al een paar keer zo voorbij gekomen. Dat is frustrerend.’

Schulting, de olympisch kampioen 1.000 meter van vier jaar geleden, kwam met kans op vijfmaal goud naar Beijing. De gemengde relay van zaterdag liep op niets uit, omdat ze viel. Op de 500 meter is ze nu blijven steken op zilver. Die kleur eremetaal zorgde voor een wonderlijke mengeling van chagrijn en trots. Op de vraag hoe die twee gevoelens samen kunnen gaan, reageerde ze fel. ‘Je weet dat dit kan gebeuren. Het is niet zo dat je zomaar even goud wint.’

Ze mag dan de regerend wereldkampioene zijn, dit seizoen waren er vier verschillende wereldbekerwinnaars op de 500 meter, bracht ze in herinnering. Zij was er één van, maar ook Fontana, de Poolse Natalia Maliszewska en de Canadese Kim Boutin, die olympisch brons pakte. ‘Het is teleurstellend dat ik hier niet met goud naar huis ga, maar het is geen een-twee-drietje en dat was het ook nooit geweest.’

Er zijn nog drie kansen in Beijing. Daarom spreekt Schulting zichzelf moed in met de uitslag van maandag. ‘Moet ik hier dan gaan huilen omdat ik zilver heb gehaald? Nee, ik vind van niet. Het geeft aan dat ik ontzettend sterk ben, dat de snelheid ontzettend goed is en dat ik ontzettend explosief ben. En we hebben nog een 1.000 meter, een relay en een 1.500 meter. Dit geeft extreem veel zelfvertrouwen en een bevestiging hoe goed ik ben.’