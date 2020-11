Begrip bij amateurclubs over uitsluiting door KNVB voor bekertoernooi

Amateurclub de IJsselmeervogels Beeld BSR Agency

Het had een van de hoogtepunten van het seizoen moeten worden voor HHC Hardenberg: de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de KNVB-beker. Hoewel voorzitter Bert Beun wist dat er geen publiek welkom zou zijn op sportpark De Boshoek, was hij benieuwd hoe de tweede divisionist zich zou verweren tegen de medekoploper van de eredivisie.

Maar dinsdagavond ging definitief een streep door het duel dat begin december gepland stond. De KNVB schrapte de 26 amateurverenigingen uit het bekertoernooi, nadat premier Mark Rutte bekend had gemaakt dat amateurclubs vanwege de coronarestricties tot minimaal half december niet mogen voetballen. Door de overvolle kalender van de betaald voetbalclubs was het niet mogelijk om de wedstrijden op te schuiven.

Bij HHC hadden ze stiekem al een beetje rekening gehouden met het slechte nieuws. ‘Maar het blijft heel jammer dat we niet tegen Vitesse kunnen spelen’, zegt Beun.

Naast de sportieve uitdaging is het voor amateurverenigingen ook financieel aantrekkelijk om deel te nemen aan het bekertoernooi. Clubs die uitkomen in de eerste ronde krijgen een wedstrijdpremie van 10 duizend euro. In de tweede ronde wacht een vergoeding van 20 duizend euro. Voor het spelen van de achtste finales mag de penningmeester 35 duizend euro bijschrijven.

Zwarte cijfers

IJsselmeervogels verdiende vorig seizoen 65 duizend euro aan wedstrijdpremies met het bereiken van de achtste finales. Daarin verloor de tweede divisionist uit Spakenburg op eigen veld voor 3.500 betalende bezoekers na strafschoppen van Go Ahead Eagles. ‘Vorig seizoen was een rampjaar door het voortijdig stilleggen van de competitie. Maar door het bekertoernooi konden we toch nog zwarte cijfers schrijven’, zegt voorzitter Frank van den Bos.

De KNVB komt de gedupeerde amateurverenigingen financieel tegemoet. De bond keert de wedstrijdpremie van de eerste ronde toch uit, ook al worden deze wedstrijden niet gespeeld en hoefde zij deze niet te betalen. De premie van de negen amateurclubs die na onderlinge duels sowieso de tweede ronde gehaald zouden hebben, wordt gelijkmatig verdeeld over de 26 amateurclubs die nog in het toernooi zaten. Onder aan de streep worden de amateurs voor bijna 17 duizend euro gecompenseerd door de bond.

Ook zijn de 26 clubs komend seizoen verzekerd van een plek in het bekertoernooi. ‘Het liefst had je de strijd op het veld aangegaan’, zegt Van den Bos namens IJsselmeervogels, dat het in de eerste ronde zou opnemen tegen de amateurs van Sliedrecht. ‘Maar gezien de omstandigheden heeft de KNVB het netjes opgelost.’

Daar sluit HCC-voorzitter Beun zich bij aan. ‘Al lopen we wel een klap geld mis omdat we sowieso van Vitesse hadden gewonnen en daarna waarschijnlijk nog een paar rondes overleefd zou hebben’, grapt hij. En dan op serieuze toon: ‘Nee, de KNVB heeft de gedupeerde clubs op een goede manier gecompenseerd.’

Cupfighters

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, baalt van de afgeslankte vorm waarin het toernooi verdergaat. ‘Dit is absoluut een heel grote teleurstelling. Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen.’

Het bekertoernooi bestaat nog uit 23 profclubs. De bond heeft in december een tussenronde ingelast. Veertien clubs nemen het tegen elkaar op, de andere negen worden vrijgeloot. In januari wordt het toernooi, zoals oorspronkelijk bedoeld, hervat met de achtste finales.

De amateurclubs hopen rond die periode hun reguliere competitie te hervatten. De KNVB wil daar half december een definitief antwoord op hebben vanuit Den Haag. ‘Daar hopen we nu op’, zegt Beun. ‘Maar zeker is dat je zonder de KNVB-beker in een toch al verliesgevend jaar ook nog eens de krenten uit de pap mist.’