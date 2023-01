Beginnend prof Hartono verbijt pijn op Australian Open: ‘Die cheque laat je niet zomaar liggen’

Arianne Hartono slaat een backhandreturn in haar partij tegen Shelby Rogers. Beeld AP

Arianne Hartono verloor dinsdag op de Australian Open in de eerste ronde, maar boekte toch een behoorlijke winst. Via drie kwalificatiewedstrijden en een partij in het hoofdtoernooi sloeg de 26-jarige Nederlandse tennisster bijna 70 duizend euro bij elkaar. Dat is cruciaal voor de toekomst van de beginnend profspeelster.

De nummer 240 van de wereld had zich door een buikblessure nauwelijks kunnen voorbereiden op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, maar besloot mede vanwege het hoge prijzengeld toch naar Melbourne te gaan. ‘Meedoen aan de kwalificaties was voor mij een heel goede motivatie, want die cheque laat je niet zomaar liggen. Bij een ander toernooi had ik eerder afgezegd’, zei ze.

Met haar deelname aan de kwalificaties verzekerde de nummer vier van Nederland zich van minimaal 16 duizend euro. Het bereiken van het hoofdtoernooi, wat haar totaal op bijna 70 duizend euro bracht, voelde als een welkome sportieve, maar toch vooral financiële bonus. Haar nederlaag in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (4-6, 3-6) kon dat gevoel niet wegnemen.

Boekhouden

Hartono is niet de enige tennisster voor wie haar sport ook een kwestie van boekhouden is. De echte toppers zoals Novak Djokovic en Rafael Nadal, die meer dan 120 miljoen euro aan prijzengeld verdienden, kunnen riant van hun sport leven. Dat geldt zeker niet voor het overgrote deel van de professionele tennissers buiten de top-100. Hun carrière bestaat uit centjes schrapen, punten sprokkelen voor de wereldranglijst en calculeren.

Elk toernooi heeft zijn eigen prijzengeld. Het meeste valt te verdienen op de vier grandslamtoernooien, waar alleen de honderd beste mannelijke en vrouwelijke tennissers verzekerd zijn van deelname. De zak geld die er voor het oprapen ligt, zorgt ervoor dat geblesseerde spelers de pijn voor even verbijten. Op Roland Garros begon Facundo Bagnis vorig jaar met een ingezwachtelde kuit aan zijn eerste ronde tegen Daniil Medvedev. De Argentijnse nummer 91 van de wereld had moeite om soepel te bewegen, maar verdiende wel 60 duizend euro.

Bij de toernooien op het tweede en derde profniveau ligt het prijzengeld aanmerkelijk lager. Hartono verloor vorig jaar in de eerste ronde op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Templeton en moest zich tevreden stellen met 513 euro. De schamele opbrengst weegt dan niet op tegen de kosten: spelers moeten vaak zelf hun reis en verblijf bekostigen en het salaris betalen van een coach die eventueel meegaat. ‘Het gebrek aan financiën en de stress die dat met zich meebrengt, is het grootste probleem voor spelers buiten de top-100’, zei de Canadese tennisser Vasek Pospisil tegen het Amerikaanse sportkanaal ESPN.

De nummer 99 van de wereld, die op de Australian Open in de eerste ronde van zijn landgenoot Felix Auger-Aliassime verloor, stapte ruim twee jaar geleden samen met 21-voudig grandslamkampioen Djokovic uit onvrede uit de spelersraad van de ATP, de organisatie die verantwoordelijk is voor het proftennis bij de mannen. Ze hebben de nieuwe spelersbond Professional Tennis Players Association (PTPA) opgericht en maken zich vooral hard voor de spelers buiten de top-100.

Oneerlijk speelveld

Volgens de initiatiefnemers bedreigt de huidige structuur de toekomst van de tennissport en leidt het tot een oneerlijk speelveld. Terwijl de toppers de luxe hebben een team van specialisten om zich heen te verzamelen, zijn de lager geplaatste spelers niet eens in staat een coach mee te laten reizen. ‘De lager geplaatste spelers kijken niet per se naar wat goed voor ze is, maar waarop ze kunnen besparen’, aldus Pospisil, die in 2014 het dubbelspel op Wimbledon won. ‘Het maakt het alleen maar moeilijker om met minder middelen door te breken.’

In aanloop naar de Australian Open werd bekend dat ook de Tunesische Ons Jabeur, de nummer twee bij de vrouwen, en Hubert Hurkacz, de mondiale Poolse nummer elf bij de mannen, zich bij de PTPA hebben aangesloten. De nieuwe spelersbond wil net als de internationale bonden ITF, ATP (mannen) en WTA (vrouwen) een serieuze gesprekspartner worden.

Om hun kosten te dekken of een minimaal inkomen te genereren gaan tennissers op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Sommige spelers hebben een privésponsor of teren op de goedgevulde portemonnee van hun ouders. Veel Nederlandse tennissers die niet in aanmerking komen voor de kwalificatiewedstrijden van de grandslamtoernooien spelen in het voorjaar in de Nederlandse en Duitse competitie om hun inkomen aan te vullen.

Het voordeel: ze zijn verzekerd van een paar duizend euro. Het nadeel: in de nationale competities vallen geen punten voor de wereldranglijst te halen. Maar met het geld dat ze daar verdienen, kunnen ze weer even hun droom achterna.

Met het bereiken van het hoofdtoernooi van de Australian Open evenaarde Hartono haar prestatie van vorig jaar, toen ze haar debuut maakte op een grandslamtoernooi. ‘Dit is echt een bevestiging voor me, ik heb nu bewezen dat dat geen toeval was’, zei ze na haar nederlaag tegen Rogers. ‘Toen ik de baan af liep, zag ik het totale plaatje even niet. Inmiddels kijk ik terug op weer een geweldige week.’