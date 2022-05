Begin met een beetje normaal doen, stop met die bedreigingen in het voetbal

Bij ons in de straat stierf zaterdag een vrouw van 51 jaar. Kanker, een maand geleden geconstateerd. Een moeder. Weg. Zomaar. Ineens. In de catacomben van de Goffert in Nijmegen glinsterden de ogen van Fortunees Mats Seuntjens, toen hij sprak over de tijding voor zijn broer Ralf, die afgelopen week hoorde dat hij kanker heeft. Hoe het met zijn kansen staat, is nog niet helemaal duidelijk.

Supporters van NAC zongen zaterdag in Den Haag over ‘kanker ADO’. Nou ja, het waren een paar pubers misschien, en ze kalkten ook een toilet vol met de naam van de ziekte, in combinatie met de stad. In het voetbal zijn sommigen niet goed bij hun hoofd, om zo lichtzinnig om te gaan met het leed van velen. Of het door overmatig drankgebruik komt, door drugs, gewoon door gekte in de kop of omdat ze niet zijn opgevoed door hun ouders; dat is een onderzoek waard.

Feit is dat in het voetbal talloze heethoofden rondlopen, zonder greintje verdraagzaamheid of relativering. Terwijl: het is voetbal, jongens. Ze denken dat voetbal een zaak is van leven of dood, letterlijk. In een gesprek met het AD over zijn afscheid als directeur van PSV sprak Toon Gerbrands over bedreigingen aan zijn adres door de jaren heen.

Het ging over kogelbrieven (niet zo gevaarlijk volgens hem, maar zijn familie kon daarover anders denken), over bewaking door politie en over een nieuwe, onbeheersbare generatie supporters. De grens lag voor hem bij de wens van de politie om een busje bij hem in de straat te posteren, voor permanente surveillance. Dat wilde hij niet, omdat de hele straat zou weten dat het onveilig was. In plaats daarvan liet hij een camerasysteem installeren.

Maurice Steijn, trainer van Sparta, redde zich knap met de club waar hij eigenlijk pas volgend seizoen zou beginnen. Hij sprak afgelopen week ook weer over bedreigingen, waardoor hij eerder bij NAC was vertrokken. Althans, dat is het verhaal dat nooit helemaal duidelijk is geworden. Die versie geloven ze sowieso niet in Breda, waar ze prat gaan op de gezelligheidsfactor onder de aanhang.

Afgelopen week was er opnieuw van alles loos, vooral vanwege zoon Sem Steijn, die met ADO in Breda kwam voetballen, een doelpunt maakte en ‘revanche’ nam voor het gedrag jegens zijn vader. Ja, het was een beetje dom dat hij zijn middelvinger opstak, maar ja, we moesten ons een voorstelling maken hoe de Steijntjes zich voelden. Opnieuw waren daar bedreigingen.

Het zijn maar twee verhalen over bedreigingen, alleen uit de laatste week. Het is werkelijk te schandalig voor woorden dat dit gebeurt bij het voetbal, en het is min of meer geaccepteerd. Gerbrands, in het interview: ‘Ik kan het nu wel zeggen: het meest onbesproken onderwerp binnen de voetbalwereld zijn persoonlijke bedreigingen en hoe ermee om te gaan.’

Het is goed om daarover met zijn allen eens na te denken tijdens het zomerreces. Laat het een advies zijn voor een nieuw seizoen: normaal doen. Te beginnen met een beetje normaal doen. Het is een kwestie van rustig opbouwen. Anders lukt het sowieso niet.