Beetje saai dat Nederland al zes van negen schaatsmedailles won? Het kan erger: deze landen zijn nog dominanter in een sport

Lees de mooiste verhalen over de Olympische Spelen, verzameld op één pagina.



Team NL doet het niet slecht op de medaillespiegel van het schaatsen. Een score van zes uit negen. Drie afstanden gereden: drie keer goud, een keer zilver, twee keer brons. Zelfs 'mevrouw vierde plaats' Marit Leenstra stond maandag eindelijk eens op het podium. 'Zo blij, eindelijk die medaille.'



Dinsdag is de kans groot op weer twee medailles. Koen Verweij is favoriet voor goud op de 1.500 meter. Hij probeert een vier jaar oud trauma weg te werken. 0,003 seconde kwam hij te kort voor goud op die afstand op de Winterspelen in Sotsji. Brodka was toen sneller. Nu zijn er andere concurrenten, zoals Kjeld Nuis en de Noor Pedersen. Oja, de Poolse brandweerman Brodka is er nu ook weer bij, maar daar hoeft Verweij niets van te vrezen. (+)



Of coaches ook de zenuwen hebben? Uiteraard. Alhoewel, schaatscoach Jac Orie (50) is wel wat gewend. Sinds 2002 leverde hij op elke Winterspelen een olympisch kampioen af. Sven Kramer Kramer won zaterdag al de 5.000 meter en dinsdag maakt Kjeld Nuis goede kans op winst op de 1.500 meter. Hoe doet Jac Orie dat toch? (+)