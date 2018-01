Beduusde schaatser Esmée Visser kan het nauwelijks geloven: Europees kampioen op 3.000 meter

In haar poging om het uiterste eruit te persen verloor de vederlichte Visser haar techniek. Ze viel zelfs bijna. Daar baalde ze van na haar rit en zelfs later nog toen het Wilhelmus had geklonken en ze met de gouden medaille in haar handen stond.



In feite was er maar weinig om ontevreden over te zijn. Haar overwinning was een grote verrassing. Visser komt uit het niets. Eind oktober, bij de NK afstanden, werd ze nog elfde. Toch werd haar naam onder de schaatsers in de eerste weken van de winter steeds vaker genoemd als het om een olympisch ticket ging. Niet voor de 3, maar voor de 5 kilometer.



Ze loste die verwachting in op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Op de langste afstand werd ze tweede en dus mocht ze vorige week zo trots als een pauw aanschuiven bij de presentatie van de olympische ploeg op Papendal.