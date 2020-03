Bedoeld voor de Spelen, gebruikt door artsen: sportwereld springt bij met koelvesten en afkoeltips

De hockeysters van Oranje verlaten in koelvesten het veld tijdens een wedstrijd. Nu gebruiken artsen zulke vesten. Beeld ANP

De koelvesten die de Nederlandse olympiërs deze zomer in Tokio zouden gebruiken, hebben een nieuwe functie gekregen. Ze gaan in plaats van sporters, personeel in de zorg afkoelen. Sportkoepel NOCNSF heeft de vesten uitgeleend aan een aantal ziekenhuizen waar coronapatiënten liggen.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch was de eerste die aan de bel trok bij de nationale sportkoepel. Het ziekenhuis had behoefte aan informatie over presteren in warme omstandigheden. Het zorgpersoneel draait lange diensten in warme pakken, die besmetting met het coronavirus helpen voorkomen.

NOCNSF begon onder de werknaam Thermo Tokio vier jaar geleden een project om sporters voor te bereiden op de tropische omstandigheden die in Tokio werden verwacht. De organisatie keek naar manieren om de lichaamstemperatuur van sporters te verlagen.

Last

‘Artsen die coronapatiënten behandelen, bleken ook last te hebben van warmte’, zegt Maarten Moen, sportarts bij NOCNSF. Moen was aanwezig als sportarts bij de paralympiërs in Londen, Sotsji en Pyeongchang. Hij zou deze zomer naar Tokio gaan als teamarts van de paardensporters, honkballers, waterpoloërs en boksers.

Moen: ‘Als je lange diensten draait in die pakken en je wordt aan de warmte blootgesteld, verlies je veel vocht. Je presteert daardoor minder en moet ervoor zorgen dat je je kerntemperatuur weer naar beneden krijgt. Wij weten precies hoe je daarmee om moet gaan, omdat we jaren bezig zijn geweest met de voorbereiding op Tokio.’

Informatie over hoelang een koelvest bijvoorbeeld in een ijsvak moet liggen en hoe je kunt meten of je te veel vocht verliest, is nu omgezet in praktische tips voor de zorg. ‘We hebben het wat omgevormd naar ziekenhuistaal. Stel je bent hockeyer en komt bij een wissel aan in de dug-out, dan trek je even zo’n vest aan om af te koelen. Nu gaat het om zorgpersoneel. Heb je pauze, trek dat vest dan even aan en blaas een kwartiertje uit. Dan kun je daarna weer optimaal presteren.’

Wegen

Een andere tip vanuit NOCNSF is wegen voor en na een dienst, zodat je weet hoeveel vocht je hebt verloren. Dan kunnen artsen en verpleegkundigen aanvullen wat ze nodig hebben. ‘Als je weet wat je zweet, weet je ook hoeveel je ongeveer moet drinken.’

NOCNSF heeft inmiddels afspraken met zes ziekenhuizen waaraan materiaal is geleverd of de komende dagen geleverd wordt. Naast een paar honderd koelvesten gaan er ook slushpuppiemachines, die water met stukjes ijs maken, richting de ziekenhuizen.

Maarten Moen: ‘We gaan door tot de voorraad op is. Dit is het minste wat we kunnen doen om ons steentje bij te dragen aan deze crisis. Of we ze ook terug krijgen van de ziekenhuizen als dit voorbij is? Dat is niet vastgelegd, maar is wel de bedoeling.’