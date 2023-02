Becker en Doekhi van Union bewijzen: zet nooit te snel een kruis door de naam van een talentvolle voetballer

Sheraldo Becker (Union Berlin) was van 2004 tot 2015 Ajacied. Beeld Getty Images

Sheraldo Becker (28) is een flits van een voetballer. ‘Als hij weg is, zie je hem nooit meer terug’, zegt zijn voormalige trainer Alfons Groenendijk. ‘Als hij gaat lopen, is er geen houden aan.’ Becker, in Amsterdam geboren en bij Ajax getogen, is bij Union Berlin hoofdrolspeler in de regelmatig tot in de perfectie uitgevoerde counter, pijnlijk snijdend door de ziel van welke tegenstander ook.

Donderdag is het staaltje omschakeling mogelijk te aanschouwen in de Johan Cruijff Arena, als Ajax in de tussenronde van de Europa League de nummer twee van de Bundesliga ontvangt, en trainer John Heitinga hoopt dat hij de zogenoemde restverdediging beter op orde heeft dan in voorgaande duels.

Becker komt voort uit het regiment dat nooit doorbrak bij Ajax en elders furore maakt. Een paar andere voorbeelden: Sven Botman, die net als Becker vrijwel de gehele opleiding bij Ajax genoot, verhuisde deze zomer voor 37 miljoen euro van Lille naar Newcastle United. Branco van den Boomen is spelmaker van de verrassing in Ligue I, Toulouse. Danilho Doekhi, kampioen van de eerste divisie met Jong Ajax in 2018, blinkt met Becker uit bij Union Berlin. Azor Matusiwa imponeert als defensieve middenvelder van Reims. Stanislav Lobotka is regisseur op het mogelijk beste elftal van Europa, Napoli. Toen hij eerder dit seizoen in de Champions League tegen Ajax speelde, vroegen sommigen bij de club zich af of hij dezelfde Lobotka was als toen, in dat ene jaar in Amsterdam.

Weerstand op niveau

Terug naar seizoen 2013-2014, met Jong Ajax als een van de debutanten in de eerste divisie, als zogenoemde pilot van de KNVB om beloften aan weerstand op niveau te helpen. Lobotka, Van den Boomen en Sheraldo Becker kregen volop speeltijd, onder trainer Groenendijk. ‘We lieten 64 spelers meedoen dat seizoen.’ Doekhi (24), gekomen in 2016, debuteerde als 17-jarige onder Groenendijk bij Excelsior.

Danilho Doekhi (nu Union Berlin) van 2016 tot 2018 bij Jong Ajax. Beeld Getty Images

Met Lobotka (28) en Van den Boomen (27) had Groenendijk onlangs nog contact, toen ze met hun clubs aan de Turkse kust op trainingskamp waren. Groenendijk is trainer bij Antalyaspor in de door de aardbeving onderbroken Turkse competitie. Hij voelde de beving niet, was een paar dagen terug in Nederland en is nu weer in Antalya om de training te hervatten, hoewel niemands hoofd naar voetbal staat.

Dat betrokken voetballers bij Ajax vertrokken vóór hun doorbraak; het zij zo. ‘Het is geen verwijt. Bij Ajax loopt zoveel talent. Niet iedereen kan het eerste elftal halen. Maar ik kom zelf uit een cultuur (FC Den Haag destijds) waar ook andere zaken telden dan Ajax-techniek en wat iemand kan met een bal. Het gaat ook om mentaliteit, om bereidheid.’ Om de manier van spelen ook. Neem Becker. Razendsnel en uitermate geschikt voor de counter. Alleen: dat is een speelwijze die Ajax alleen in gevallen van nood omarmt, want Ajax wil de ploeg van het offensief zijn, van de dominantie.

Groenendijk: ‘Ik had Sheraldo bij de jeugd en bij Jong Ajax. Hij stond niet direct op de lijst om het eerste te halen. Later kwam ik hem tegen bij ADO. Daar leerden we hem meer in de diepte te spelen. Bij Ajax was hij opgeleid als voetballer die altijd naar de bal ging, zoals bijna iedereen de bal wil hebben bij Ajax.’ Becker zelf: ‘Bij Ajax wilde ik de bal in de voeten, net als anderen. Bij latere clubs vroegen ze wat anders van me. Meer diepte. Het was soms moeilijk om daaraan te wennen, maar veel goede trainers hebben me geholpen.’ Groenendijk: ‘Bij ADO was hij een van onze wapens, met Lex Immers en Nasser El Khayati. Die speelde diep, Becker rende. Hij ging inzien hoe gevaarlijk hij dan was.’ In de Ajax-jeugd had Groenendijk ook problemen met Becker: ‘Laten we het erop houden dat hij een lastige puber was.’

De Slowaak Lobotka bereikte na dat ene jaar Jong Ajax alsnog de top, via Trencin in zijn vaderland, Nordsjaelland in Denemarken en Celta de Vigo in Spanje. ‘Vanaf dag 1 zag ik iets in hem’, aldus Groenendijk. ‘Hij was toen al goed in het positiespel, met ogen in zijn rug. Hij was heel slim, als een echte verbindingsspeler. Ik wilde hem laten vastleggen, maar kreeg dat er niet doorheen bij de clubleiding.’

Stanislav ­Lobotka is nu ­regisseur van het mogelijk beste elftal van Europa, Napoli. De Slowaak speelde in seizoen 2013-2014 30 duels voor Jong Ajax. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Van den Boomen begon na dat seizoen 2013-2014 aan een lange reis langs Eindhoven, Heerenveen, Willem II en De Graafschap. Met Toulouse promoveerde hij, maar dat wil niet zeggen dat hij negen jaar geleden goed genoeg was voor Ajax I. Groenendijk: ‘Hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zijn traptechniek is fantastisch. Destijds was zijn handelingssnelheid te laag voor Ajax. Ook op dat aspect heeft hij stappen gezet. Hij is een bepalende speler geworden, bereid om te investeren in zichzelf. Branco is een leiderstype, verdeelt het spel en is bij veel goals betrokken. Het is begrijpelijk dat sommigen vertrekken, met de moordende concurrentie. Ik heb alleen geleerd dat je niet te snel een kruis moet zetten door een naam. Sommige types hebben gewoon langer tijd nodig.’

Branco van den Boomen speelde ook in seizoen 2013-2014 voor Jong Ajax (15 duels). Nu is hij spelmaker in Frankrijk bij Toulouse. Beeld AFP