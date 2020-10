Becker belaagd door schuldeisers: waar zijn je Wimbledonbekers?

Boris Becker op de tribune bij een tennistoernooi in Hamburg in september van dit jaar. Beeld REUTERS

De tragiek van Boris Beckers leven is dat hij tegenwoordig beter vertrouwd is met het Crown Court dan het Centre Court. Zich wringend door een muur van fotografen maakte de drievoudig Wimbledonkampioen donderdagmiddag weer eens zijn opwachting bij een rechtbank. In het Southwark Crown Court in Londen beweerde hij niet schuldig te zijn aan een opmerkelijke aanklacht: de 52-jarige wordt ervan verdacht tal van bekers en medailles uit het zicht van zijn schuldeisers te houden, waaronder twee van zijn Wimbledon-titels.

De eerste van die drie titels is zowel van persoonlijk als historisch belang. In 1985 maakte de rossige Duitser geschiedenis door als ongeplaatste 17-jarige het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld te winnen. Voor Boem Boem Becker was dit het startsein van een imposante tenniscarrière, die onder meer zes grandslamtitels zou opleveren. Nog steeds woont hij op loopafstand van de All England Lawn Tennis Club, waar hij commentaar voor de BBC geeft en Djokovic naar enkele titels heeft begeleid, maar de kans bestaat dat hij na dit fraudeproces in het gevang belandt.

In zestien jaar tijd heeft Becker naar schatting twintig miljoen euro bijeengeslagen. Zijn totale vermogen zou, mede door reclame- en andere neveninkomsten - meer dan honderd miljoen zijn geweest. Daar is weinig meer van over na een turbulent bestaan met knappe vrouwen, dure scheidingen, seksschandalen, buitenechtelijke kinderen, pokeravonturen, ongelukkige investeringen en problemen met de fiscus. Sinds de tennislegende drie jaar geleden failliet is verklaard, speelt hij een kat- en muisspel met zijn schuldeisers, onder leiding van privébankiers.

Twee jaar geleden probeerde hij de schuldeisers van zich af te houden door zich als sportambassadeur van de Centraal-Afrikaanse Republiek te beroepen op diplomatieke onschendbaarheid. Dat kwam als een verrassing, vooral ook voor de autoriteiten van dat arme Afrikaanse land. Een jaar later werd Becker ervan beschuldigd om appartementen, contanten, bankrekeningen en aandelen verborgen te hebben gehouden. Volgens de aanklagers heeft hij geld overgemaakt naar twee van zijn exen, onder wie de Nederlandse Sharlely Becker.

Daar zijn nu nieuwe aanklachten bijgekomen. Hij zou een flink deel van zijn prijzenkast hebben ‘verborgen’. Naast twee Wimbledonbekers, zou het onder meer gaan om een Davis Cup, olympisch goud (dubbelspel met Michael Stich) en de twee titels die hij op het gras van de Australian Open heeft gepakt. Becker, een mondkapje dragend met de tekst Stronger Together, ontkende zich aan fraude te hebben bezondigd. Van de rechter kreeg de verdachte, die tegenwoordig vaak wordt gezien met het topmodel Layla Powell, te horen dat het strafproces volgend jaar september zal beginnen.