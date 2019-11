Bebaarde baltovenaar Harden mikt op geschiedenisboeken

James Harden van Houston Rockets ‘de beste scorer in de historie van het basketbal'. Beeld Getty Images

Dribbel, dribbel, dribbel, een flinke stap zijwaarts of naar achteren en daar gaat de bal de lucht in. Driepunter. Raak. Verdedigers weten wat hen te wachten staat, maar toch blijkt James Harden, sterspeler van de Houston Rockets, net zo lastig af te stoppen als een naar binnen trekkende Arjen Robben in diens hoogtijdagen. Graaiende, wanhopige tegenstanders die zijn schot proberen te blokkeren raken in het beste geval een pluk van zijn imposante baard.

Harden, met afstand topscorer in de NBA, ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot de gevaarlijkste scorer van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Dit prille seizoen ligt de linkshandige guard (1.96 meter) op koers om de grens van gemiddeld veertig punten te slechten. Daarmee zou Harden - bij dit schrijven op 37,9 punten gemiddeld - zich kunnen meten met de illustere Wilt Chamberlain (2.16 meter).

De basketballer die in één adem genoemd wordt met de gigant uit vervlogen tijden weet dat hij iets goed doet. In de jaren 60 schreef Chamberlain, overleden in 1999, vrijwel alle topscorer-records in de NBA op zijn naam. Veel daarvan staan nog. Als enige speler in de geschiedenis van de competitie wist ‘The Big Dipper’ over een heel seizoen gemiddeld meer dan veertig punten te scoren - Chamberlain deed het tweemaal, in 1962 (50,4 punten) en 1963 (44,8). Ook na het invoeren van de driepuntslijn in 1979 kwam niemand ook maar in de buurt. Zelfs scoringsmachine Michael Jordan, volgens velen de beste basketballer ooit, schoot met zijn dapperste poging (37,09 in 1987) tekort. Als híj het niet kon, zou niemand het meer lukken, zo werd lange tijd gedacht. Maar inmiddels overtuigt Harden veel sceptici ervan dat het mogelijk is.

Outfits

Opvallend als zijn scoringsdrift is zijn verschijning. De outfits waarin Harden bij wedstrijden arriveert, zouden niet misstaan op de catwalk. Zijn borstelige baard, niet meer weg te denken van zijn kin, lijkt elk seizoen aan volume te winnen. De opmerkelijke gezichtsbeharing van de man uit Los Angeles hoort bij zijn merk, dat met de officieuze slogan ‘Fear the Beard’ inspeelt op het uiterlijk vertoon. Wie wil weten wat eronder zit, moet foto’s van zijn schooldagen uit het archief plukken - geschoren zou Harden inmiddels anoniem over straat kunnen.

Aan De Baard ontleent de Amerikaan een deel van zijn wereldfaam. In The New York Times vertelde een Kroatische kunstenaar hoe de karakteristieke haargroei van Harden hem inspireerde tot het maken van zijn tekeningen, allen gebaseerd op het silhouet van de basketballer. De mogelijkheden bleken eindeloos, van een fictieve landkaart tot een Jackson Pollack-achtige creatie.

Wie zich afvraagt of het ding hem in de weg zit, hoeft slechts te kijken naar zijn spel, of anders wel zijn cijfers. Vorig seizoen kende Harden een reeks van 32 opeenvolgende wedstrijden waarin hij meer dan dertig punten noteerde. Alleen Chamberlain - hoe kon het ook anders - had het met 65 wedstrijden eens langer volgehouden.

Volgens Daryl Morey, technisch directeur van de Houston Rockets, is Harden onbetwist de beste scorer in de historie van de sport. De man die hem in 2012 in een spelersruil van Oklahoma City naar Houston haalde, mag dan niet helemaal objectief zijn, maar volgens sommige kenners heeft hij een punt. Makkelijker dan Harden wisten weinigen voor hem de punten te verzamelen.

Driepuntslijn

De Amerikaan is een exponent van de huidige speelstijl in de NBA, waarin dribbelaars en schutters de dienst uitmaken. Een groot deel van de schoten in de competitie wordt gelanceerd vanachter de driepuntslijn. Het Houston van Harden neemt zelfs meer driepunters dan tweepunters. Zelf vuurt de sterspeler veertien van zijn gemiddeld 24 schotpogingen af vanaf afstand. De rest van zijn punten vergaart hij met layups, juist omdat de dreiging van zijn driepunter de weg naar de basket vrijmaakt. Wordt hij onderweg aangeraakt, dan weet hij het contact als geen ander zichtbaar te maken voor de scheidsrechters - geen speler gaat vaker naar de vrijeworplijn dan Harden.

Het is een punt van kritiek: Harden zou een ‘flopper’ zijn, de basketballende equivalent van een duikende voetballer. Sommigen vinden zijn spel eentonig, of noemen hem een onemanshow die zijn teamgenoten te weinig in het spel betrekt. In Houston leunt men hevig op de kwaliteiten van Harden. Dat hij in de play-offs, wanneer het er écht om gaat, vaak minder presteert, is volgens critici een gevolg van overbelasting.

Een kampioenschap ontbreekt nog op het indrukwekkende palmares van Harden, in het seizoen 2017-2018 uitgeroepen tot waardevolste speler. In 2012 was hij dichtbij toen hij als speler van Oklahoma City Thunder de finale haalde, maar verloor van LeBron James en de Miami Heat. Sindsdien groeide zijn baard, en begonnen de punten zich op te stapelen. Alleen Chamberlain kan nog op hem neerkijken.