Beachvolleybalster Marleen van Iersel zoekt dringend een partner

Jantine van der Vlist en Marleen van Iersel winnen de dames kleine finale van het NK Beachvolleybal in het The Hague Beach Stadium op het strand van Scheveningen. Beeld ANP

Dat hoort er ook bij, een corvee bij het toernooi om de Nederlandse kampioenschappen. Van Iersel heeft een zwarte hoodie en een groen regenjack om het bovenlijf geslagen. De regen heeft plaats gemaakt voor de zon. Het is als haar gemiddelde humeur. Voor haar was het een zomer die door het coronavirus veel wolken boven haar carrière deed verschijnen.

In maart werd duidelijk dat er lange tijd niet op het strand gevolleybald zou kunnen worden. De World Tour ging op slot. Voor Van Iersel, sinds 2017 samen spelend met Joy Stubbe, was er de lockdown op Tenerife. De gevolgen leken sportief beperkt, omdat het Nederlandse duo op de zestiende plaats van de olympische kwalificatielijst stond genoteerd. ‘Joy en ik waren in principe geplaatst voor Tokio.’

Toen kwam de laatste week van juli, waarin Stubbe, de blokkeerder, tegen de verdediger zei dat ze er klaar mee was. ‘Ik wist dat Joy aan het nadenken was, toen het olympische jaar naar 2021 werd verzet. Met alle consequenties van dien. Maar we hadden wel afgesproken dat we dit seizoen zouden afmaken. Wat dat betreft zag niemand dit aankomen. Opeens was Joy er helemaal klaar mee. Ik stop ermee, liet ze weten. Dat kwam hard aan. Ik heb heel erg geprobeerd haar van gedachten te laten veranderen, maar er was iets in het koppie van Joy dat niet meer meewerkte.’

‘Onbegrijpelijk’, noemt Van Iersel het. Vrijwel zeker zijn van een olympisch ticket, de hoogste eer in haar ogen van een sportleven, en dan uitstappen. ‘Heel erg zuur.’

Ze kreeg een tik die ze niet had zien aankomen, maar die zich langzaam aandiende met de coronacrisis. ‘Want ook ik stap opeens uit die hogesnelheidstrein. De Spelen verzet, met een jaar. O jee. Het zou het einde van mijn carrière zijn, mijn derde Olympische Spelen. En ineens komt daar nog een jaar bij. Waarvoor je alles aan de kant moet zetten, waarvoor je je fysiek tot het uiterste moet pushen. Dan schiet het ook bij mij door het hoofd. Shit, lukt me dat nog wel? Houd ik het nog een jaar vol?’

Van Iersel, sinds 2007 tweemaal Europees (2012 en 2014) en vijf keer Nederlands kampioen beachvolleybal, zette zich over de mentale hobbel heen. Dat lukte Stubbe, 23 pas, niet. Dat de twee vorig jaar op de WK nog drievoudig olympisch kampioen Kerri Walsh Jennings had verslagen, was zonder betekenis. ‘We hebben er zoveel werk ingestoken sinds 2017’, aldus Van Iersel.

En zo kwam zij de voorbije week naar Nederland, met zoontje Julian. Vrouw Myrthe Ramond bleef thuis, op Tenerife. Donderdag trainde Van Iersel met Jantine van der Vlist die na de Spelen van 2016 was gestopt, maar haar vriendin best een dienst wilde bewijzen. ‘Maar in september een EK spelen in Letland, dat is toch een niveau te hoog voor mij’, aldus Van der Vlist.

Ze hielp Van Iersel rond te kijken naar Nederlands talent. De nieuwe partner, als die past in de blokkeerrol en nog wat olympische kwalificatiepunten heeft in te brengen, zal de zesde zijn in een serieuze rij: Marloes Wesselink, Sanne Keizer, Madelein Meppelink, Manon Flier en Joy Stubbe.

Het lijkt, oneerbiedig gesteld, op ‘veelwijverij’. Het is een normale afwisseling in het veeleisende beachcircuit. Van Iersel: ‘Het hoort een beetje bij beachen. Dat je na vier jaar, een olympische cyclus, voor een nieuwe maat gaat. Want het leven samen is intensief. Ik speelde in Londen 2012 met Sanne Keizer, die stopte. Maar zij speelt nu met Madelein Meppelink, met wie ik in Rio volleybalde en toen niet wist of ze wel door zou gaan. Zo gaan die dingen in het beach.’

Ondertussen klinken er twee namen die de olympische ambities van Van Iersel zouden kunnen redden: de 1.90 lange Katja Stam qua talent (zij werd met Raïsa Schoon Nederlands kampioen) of Jolien Sinnema. De 28-jarige speelster stopte vorig jaar. In 2017 was ze in beeld als teamgenoot van Van Iersel. Die koos toen voor Joy Stubbe.

Van Iersel, met Van der Vlist derde in Scheveningen, houdt het erop dat er veel talent is in Nederland en dat zij op haar 33ste graag afscheid wil nemen, in Tokio. Maar nu zij de helft van haar kwalificatiepunten kwijt is en de wereldbond toernooi na toernooi heeft afgelast, is alles onzeker geworden. ‘Ik zou heel graag mijn carrière mooi afsluiten in Tokio, maar dan moet ik wel een goede partner vinden. En als ik die niet kan vinden, dan ligt het niet aan mij. Dan heb ik er alles aan gedaan.’