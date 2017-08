Beachvolleybalduo Varenhorst/Van Garderen stunt met zege op Braziliaans topduo op WK

De transformatie van zaal naar zand vraagt gewenning. Nummerdor en zijn partner Richard Schuil hadden bij hun transfer naar het beachvolleybal jaren nodig voor ze in staat waren om drie jaar op rij Europees kampioen te worden, in 2008, 2009 en 2010. Van Garderen sloot zich na het clubseizoen in mei aan bij het nationale beachvolleybalteam en verhuisde naar Den Haag, waar de gloednieuwe sportcampus Zuiderpark de thuishaven en trainingslocatie is van de beachvolleyballers.



Het bewegen op het zand is zwaarder, je speelt met zijn tweeën in plaats van met zijn zessen en het spel vraagt gevarieerdere slagen. 'Het is allemaal veel intenser', merkte Van Garderen op. 'Het vergt meer longinhoud en een andere techniek. Dat heb je niet zomaar onder de knie. Door de wind en regen vliegt de bal anders door de lucht. Ik moest daar ongelooflijk aan wennen.' Op World Tourtoernooien in Rio de Janeiro, Moskou en in Den Haag ging het duo roemloos onderuit in de eerste ronden.