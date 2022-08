BBC stopt met voorlezen voetbaluitslagen: cultureel vandalisme

Beeld REUTERS

De Classified Football Results maakt sinds eind jaren veertig deel uit van de Britse voetbalzaterdag. Stipt om vijf uur, een kwartier na het einde van de meeste wedstrijden, worden vijf minuten lang alle voetbaluitslagen voorgedragen. Pas als de BBC het meldt, in een perfect dictie natuurlijk, is een resultaat officieel. Ondanks alle moderne media deed menig voetbalfan na het bezoeken van een wedstrijd in zijn auto nog steeds de radio aan om in alle rust het uitslagenoverzicht te beluisteren.

In al die decennia waren er maar drie voorlezers bij Sports Report. Het begon met John Webster, die in 1974 werd opgevolgd door de legendarische James Alexander Gordon. Diens stem werd net zo herkenbaar als die van koningin Elizabeth. Ervaren luisteraars konden aan zijn intonatie al raden wie er had gewonnen.

In 2013 werd de fakkel overgenomen door Charlotte Green. Maar zaterdag, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, stemden vele Britse voetballiefhebbers vergeefs af op Radio 5.

Wat bleek? De BBC had besloten dat er geen tijd meer was voor het opsommen van de uitslagen. De omroep achtte de voorbeschouwing op de zaterdagse topper van half zes belangrijker. Bovendien staan alle uitslagen op de site, luidde het oordeel van de netmanager.

Uit de beslissing sprak een gebrek aan eerbied voor het erfgoed van de BBC. De reacties deden denken aan enkele jaren terug toen de omroep stopte met de scheepsberichten. Ook dat was rationeel gezien begrijpelijk, maar raakte een gevoelige snaar.

De gelouterde voetbalanalist Jim White noemde het schrappen van de traditie een daad van ­‘cultureel vandalisme’. John ­Motson, de gepensioneerde voetbalcommentator die bekend werd als ‘de stem van voetbal’ noemde het ‘teleurstellend’. Een lezer van The Daily Telegraph, Mick Harris, zei dat hij al zijn hele leven alle uitslagen noteert aan de hand van de classified football results. ‘Het voelde als de laatste dienst die de BBC me bewees. Ik kan nu net zo goed stoppen met kijk- en luistergeld’.

De onvrede is niet onopgemerkt gebleven in regeringskringen. Minister Nadine Dorries van Cultuur, Sport en Media heeft de ­publieke omroep dringend verzocht het besluit te herzien, maar vooralsnog is de BBC onvermurwbaar.