Bazoer blijft nuchter onder loftuitingen en belangstelling van Feyenoord en wint met Vitesse in de Kuip

In de ren-je-rot-wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse verwarmt alleen Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer zaterdagavond in een steenkoude Kuip soms even de harten van de liefhebber van techniek, intuïtie en lef. Een hakje hier, een subtiel tikje daar, een achteloos getrapte pass over vijftig meter in de loop van collega en matchwinner Loïs Openda.

Tweemaal ook verliest Bazoer in zijn drang geijkte patronen te doorbreken de bal op een gevaarlijke plek. Eenmaal galmt de stem van de 26-jarige Utrechter bozig door het Feyenoord-stadion als hij zijn ploeggenoten in het Engels maant de ‘fucking’ bal eens een minuut in de ploeg te houden.

Feyenoord - Vitesse (0-1) is een behoorlijk intense strijd tussen de nummers 3 en 4 die inderdaad geregeld ontsierd wordt door dommig balverlies. Door inschattingsfouten ook, waarvan die van Feyenoord-doelman Bijlow, die in de 69ste minuut onnodig uitkomt, de thuisploeg fataal wordt.

‘Ik doe alles op gevoel,’ vertelt Bazoer na afloop. ‘Zo’n hakje gebeurt spontaan. Mijn teamgenoten weten inmiddels wat ik ga doen, dat ik veel risico neem, daar anticiperen ze op.’

Regisseur van Vitesse

Feyenoord deed er de voorbije weken veel aan om Bazoer zaterdagavond in een roodwit shirt op het veld te krijgen. Daarmee zou niet alleen de ploeg van Feyenoordcoach Slot een broodnodige creatieve impuls krijgen, maar ook concurrent Vitesse een klap. Bazoer is de regisseur van de equipe van Vitesse-trainer Letsch, die Feyenoord na de tweede onderlinge zege tot op drie punten is genaderd.

Bazoer sprak met Feyenoord, erkent hij, maar tot een akkoord kwam het niet. ‘Alles moet kloppen, ik ben heel blij bij Vitesse sinds deze trainer is aangesteld. Hij heeft iets bij me losgemaakt, iets veranderd, we praten veel, ik ben stabieler geworden. Natuurlijk denk je over Feyenoord na, een grote club met geweldige fans, maar ik weet wat ik heb bij Vitesse. Ik ga niet lopen pushen om weg te komen.’

Over een halfjaar loopt Bazoers contract af in Arnhem, maar gewilde, transfervrije spelers wordt doorgaans veel tekengeld geboden waardoor de investering toch boven het miljoen zal kruipen. Bazoer: ‘Ik ben toe aan een volgende stap. Ik wil naar een stabiele club die goed voetbal speelt, ook met het oog op het Nederlands elftal. Geen Rusland of China dus.’

Opgeleefd

Bazoer speelde al eerder zes interlands, kort nadat hij op zijn achttiende stormachtig doorbrak bij Ajax op het middenveld. Toen hij in Amsterdam op de bank belandde, toog hij naar Wolfsburg. Daar redde hij het niet, op huurbasis bij Porto en Utrecht sijpelden geluiden over een gebrek aan discipline door. Bij Vitesse leefde hij op, al speelde ook daar zijn temperament hem een enkele keer parten. Vandaar dat er bij veel Feyenoordfans twijfels waren of Bazoer wel de gedroomde versterking was. Inmiddels trok Feyenoord de Amerikaanse middenvelder Bassett en Zweedse vleugelaanvaller Wålemark aan.

Het plaatste Feyenoord-Vitesse in een apart licht voor Bazoer. ‘Er is heel veel geschreven, iedereen had een mening over me. Ik bleef er vrij nuchter onder, ik heb het eerder gemaakt toen ik doorbrak bij Ajax.’

Bazoer verdeelt de geesten. Welke grote club speelt nog met zo’n artistieke centrumverdediger? ‘Niet veel,’ weet hij zelf. ‘Maar veel ploegen spelen met drie man centraal achterin. Dat biedt mogelijkheden voor mij.’

Onderweg naar De Kuip zette hij de Engelse topper Manchester City - Chelsea aan op de tv in de spelersbus. Waar zijn ploeggenoten een tukje deden, keek Bazoer aandachtig naar het driemanschap bij Chelsea centraal achterin; Rüdiger, Sarr en Silva. ‘En dan met name naar hoe ze de duels aangaan, dat moet ik nog verbeteren.’

Linie teruggezakt

Letsch beaamt het. De Duitse trainer was anderhalf jaar geleden degene die bedacht dat Bazoer een linie zakte met de noeste Doekhi en Rasmussen naast de libero als bodyguards.

Letsch ziet in Bazoer geen exoot, maar juist een ‘complete speler’. ‘Hij is snel, goed in ballen veroveren, verliest nauwelijks ballen. Ik hoorde veel verhalen over hem, maar kan niets slechts over hem opnoemen. Hij is een emotionele jongen, maar dat is ook zijn kracht. Riechedly heeft structuur nodig, maar ook vrijheid. Als je precies gaat zeggen wat hij moet doen, verliest hij zijn wapens. Het zou mooi zijn als hij iets meer van Rüdiger zou hebben qua verdedigen, al is hij defensief en tactisch flink gegroeid. Als hij werkt aan zijn verbeterpunten kan hij in een topcompetitie spelen.’

Daar is het ook tijd voor, is de opinie van Letsch. ‘Als hij niet uitgedaagd wordt, is het in de eredivisie soms te makkelijk voor hem. In de grote wedstrijden tegen Tottenham, Rennes, Feyenoord of PSV is hij on fire. In kleinere wedstrijden moet hij soms simpeler spelen.’

De Nederlandse trainer die de grootste fan is van het 3-5-2-systeem dat Letsch hanteert is bondscoach Louis van Gaal. Anderzijds heeft die centraal achterin veel keus. Letsch: ‘Het is niet aan mij om Van Gaal te adviseren. Riechedly interpreteert deze rol op zijn eigen manier. Daar moet je van houden.’