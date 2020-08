Bayern ten koste van Lyon naar finale, waardoor Ajax automatisch meedoet aan volgende Champions League

Gnabry tikt de 2-0 binnen, zijn tweede goal. Lewandowski maakt er later 3-0 van. Beeld BSR Agency

Natuurlijk won Bayern München van Olympique Lyon (3-0), hetgeen dus goed is voor een finale tussen twee mooie elftallen, de met afstand beste clubs van Duitsland en Frankrijk: Bayern en Paris SG, die nationale kampioenschappen aan elkaar rijgen als kraaltjes door een handige kleuter. Het niveauverschil tussen de kampioen en bekerhouder van Duitsland en de nummer 7 van de afgebroken Franse competitie, Lyon dus, was woensdag uiteindelijk te groot.

Maar toch. De forse kansen van Lyon in het eerste kwartier, zoals Barcelona ze afgelopen week in de openingsfase eveneens kreeg tegen Bayern, waren toch opvallend. Het bewijst dat Bayern achterin kwetsbaar is, mede omdat de ploeg van trainer Hansi Flick zeer aanvallend is ingesteld en veel ruimte weggeeft. Dat is goed nieuws voor de razendsnelle aanvallers van Paris SG. Neymar, Di Maria en Mbappé kunnen daarmee misschien beter overweg dan het mindere Lyon.

Kansen Lyon, goals Bayern

Want toen Lyon niets deed met de kansen, scoorde Bayern, dat al vaker dan 40 keer scoorde in de Champions League en dat zich veelzijdig en aantrekkelijk mag noemen. En hoe dat eerste doelpunt viel? Geweldig. Kort nadat Toko Ekambi van Lyon na een schot op de paal vertwijfeld naar zijn hoofd greep en trainer Rudi Garcia de handen voor ogen sloeg, zette Gnabry nog geen minuut later vanaf de rechtervleugel aan voor een fabuleuze dribbel. Perfecte aanname, en dan zo snel als mogelijk naar binnen rennen met de bal aan de voet, tegenstanders ontwijkend, zelfs profiterend van een duwtje in de rug dat hem extra snelheid gaf. En dan dat schot, met links, steenhard, geplaatst in de bovenhoek. Een formidabel doelpunt.

Serge Gnabry (Bayern) haalt uit voor zijn eerste goal. Beeld BSR Agency

Maar tot dan was Lyon dus beter geweest, tactisch geslepen, afwachtend en loerend op een snelle aanval. Ja, ook aanvoerder Memphis Depay mocht al na een paar minuten alleen op doelman Neuer af, vanaf even over de middenlijn. Hij kreeg de bal telkens niet helemaal perfect mee tijdens zijn dribbel en de Duitse keeper dreef hem knap naar de zijkant, zodat het schot in het zijnet verdween. Depay viel net als tegen Manchester City verder niet erg op en speelde bijna een uur. Hij mag vooral tevreden zijn met zijn snelle rentree na de gescheurde kruisband, in december vorig jaar. De vraag is of hij blijft bij Lyon, dat aanstaand seizoen verstoken blijft van Europees voetbal.

Nog een paar kansjes kreeg Lyon in die goede fase. Ze leverden niets op. En toen, op een rijp moment, kwam Bayern: 0-1 dus van Gnabry en even later 0-2, weer door Gnabry, zijn liefst negende doelpunt in negen duels Champions League. Hij tikte de bal van dichtbij in, nadat Lewandowski eigenlijk al had moeten scoren na een voorzet van Perisic. Zo was ook de tweede halve finale weer vrij snel beslist, wat alle enthousiaste verhalen over de knock-outfase over één wedstrijd (vanwege corona) ook een beetje relativeert.

Ajax direct geplaatst

Ook bij Ajax konden ze rustig achterover leunen, zeker na de 3-0 van topschutter Lewandowski (kopbal, vijftiende goal), want Ajax was alleen gebaat bij een zege van Bayern. De directe plaatsing voor de Champions League geeft rust en financiële zekerheid. In de voorgaande twee seizoenen speelde Ajax in totaal vijf ronden om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat is allemaal onnodig nu.

Alleen al de groepsfase levert sowieso een startpremie van 15,25 miljoen euro alsmede een slordige 20 miljoen via de zogenoemde coëfficiëntenranglijst, een soort waardering van de prestaties door de jaren heen. Waarom die kwalificatie? Alleen als de winnaar van de huidige Champions League zich niet via de eigen nationale competitie voor het volgende toernooi zou plaatsen, had Ajax één voorronde moeten spelen. Zo kon alleen Lyon Ajax nog dwarsbomen.

In de Champions League is een slordige 2 miljard euro beschikbaar voor de 32 deelnemers. Een zege in de groepsfase levert 2,7 miljoen op, een gelijkspel nog 9 ton. Ook aan recettes is normaliter veel te verdienen, hoewel het in de huidige tijden de vraag is hoeveel supporters de clubs mogen toelaten straks. Het huidige clubseizoen in Europa wordt immers voltooid in lege stadions. De loting voor het hoofdtoernooi is op 1 oktober. Maar eerst de finale van 2019-2020, zondag, tussen Bayern en PSG, een affiche voor een mooie voetbalavond.